La pareja que prefirió dibujar el álbum Panini y no comprarlo

-Redacción Actualidad

"No tenía efectivo para reunir las láminas de la Copa del Mundo 2014 Panini. Decidimos completar el álbum por £ 0 dibujándolos nosotros mismos. Me di cuenta de que no podíamos dibujar. Me dejé llevar un poco, terminó en las noticias. Lo hice nuevamente para Euro2016 recaudando £ 4500 para caridad. A punto de hacerlo de nuevo ...”

Así explican Alex y Sian Pratchett, una pareja británica, la decisión que tomaron desde 2014 de llenar a su modo el popular álbum Panini: ante la falta de dinero para comprar las láminas, decidieron dibujarlo.

Cuando hicieron su primer experimento y vieron la acogida que tuvo en redes sociales, decidieron repetir la experiencia con la Eurocopa de 2016 esta vez con el objetivo de recaudar fondos para causas benéficas.

Este año la pareja, que reside en Oxford, decidió volver a dibujar el álbum y tiene pensado completar los dibujos durante los 32 días que dura el Mundial de Rusia 2018.

Sus imágenes causan furor en redes sociales pues hacen alusión a todos los equipos que participarán en la fiesta mundialista del fútbol:

Team Panini Cheapskates just spent 15 minutes in a lay-by in Gloucestershire live on-air via phone with Colombian radio.



We don’t speak Spanish.



Hola Colombia, I hope we didn’t confuse you. ️ pic.twitter.com/6Tfx0UICK6 — Panini Cheapskates (@CheapPanini) 6 de mayo de 2018

Hasta la Selección Colombia fue plasmada con sus pintorescos trazos.

La técnica además de ser curiosa, le ha permitido a la pareja ahorrar mucho dinero al evitar llenar el álbum, pues se trata de una afición que puede resultar costosa. En el caso de Colombia, por ejemplo, aunque el álbum se imprime en el país, las láminas se importan, desde Brasil e Italia.

Es por esto que mientras que hace cuatro años una caja de 100 sobres valía $120.000, ahora, para el mundial de Rusia, la caja vale cerca de $220.000 en los puntos de venta oficiales. Así las cosas, para llenar el álbum una persona debe gastar más de $320.000 contando que se requieren 670 láminas en total.

Alex y Sian Pratchett, por su parte, son conscientes de que no saben dibujar y toman su falta de talento como un plus de su trabajo: "Debido a que somos tontos, pasaremos el torneo dibujando cada etiqueta engomada de Panini de la Copa del Mundo 2018 para recaudar dinero para caridad. Y no podemos dibujar. 680 calcomanías 32 días, 1 álbum. Todo para caridad".