La poesía será infinita

Estefanía Trujillo *

Entre sus versos hay vida y muerte más todo lo que eso implica durante su transcurso y trayectoria de tiempo y espacio. María Mercedes Carranza, bogotana nacida en 1945, hija, madre, periodista y poeta, quien vivió su vida a través de letras insaciables de emociones y expresiones de lo cotidiano y lo no tanto, su forma de interpretar lo que sentía es única porque el pasado, aunque queda atrás, jamás se debe olvidar y mucho menos cuando guarda tanta historia, verdad y similitud con el presente.

Partícipe de la generación desencantada, fundadora y directora de la Casa de Poesía Silva, introducida al mundo de la literatura por su tía Elisa Mújica, también talentosa autora bumanguesa, quien incursó en líneas literarias como novela, ensayo y cuento, y también por su padre, Eduardo Carranza, villavicenciuno, poeta y animador del icónico movimiento intelectual Piedra y Cielo, el cual se ha dicho que fue fundamental para el desarrollo como escritor de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura.

María Mercedes describe el amor y el desdén con la misma franqueza con la que plasma el miedo y el apego, y su naturalidad interpretativa hace que sus lectores las sientan igual de poderosas y gráficas a una caricia y a una guerra.

Mientras yo pensaba sobre el cómo homenajear a una escritora que revolucionó a un país con su voz sensible, certera y adolorida por los tristes acontecimientos de La patria, fue Melibea Garavito Carranza —a quien conocí mientras hablaba dulce pero orgullosamente acerca de los textos de su madre y también sobre los audios grabados y archivados por la emisora HJCK, en los que se le escucha leer en voz alta sus poemas y hasta responder un par de preguntas al entrevistador— quien me aclaró unas duda que tuve sobre los gustos tanto de su mamá como de ella.

He aquí algunas respuestas que nos acercan a la vida y obra de una de las mujeres que admiro a través de la voz de su hija. Curiosidades que los acercarán un poco más a la literata y a su confiada vocera.

¿Cuál era el color preferido de María Mercedes Carranza ? ¿Y el tuyo?

El color favorito de ella era el rojo pasión madura, que es el nombre que ella le puso al bermellón. El mío es el azul petróleo.

¿Quién era el poeta que más le gustaba? ¿Comparten ese gusto?

Escoger un poeta es difícil. Le gustaba Borges, también Rubén Darío y, claro, José Asunción Silva. Pero pienso que la lista podría seguir creciendo. Mi poeta de cabecera es ella: María Mercedes Carranza.

¿Cuál de los poemas es su favorito? ¿Por qué?

Cuando uno ha leído la obra de alguien tantas veces es difícil escoger. Me gustan tantos... pero así, al azar, entre los que me gustan y sin pensar mucho podría decir que es Tengo miedo. Siento que es un poema de una honestidad tremenda y con el que me identifico varias veces al día. Yo también tengo miedo.

* María Mercedes Carranza Poesía completa es la obra recopilada de Carranza, ésta fue publicada bajo el sello de LUMEN en octubre de 2019, cuenta con 158 páginas y 5 poemas inéditos, uno de ellos es:

Reencontrarse en la cama

Como llegar a la casa

Al final de un día despiadado

y sumergirse en ese sillón

que ya es cuerpo de mi cuerpo,

entre los olores conocidos

y nuestros libros: así

después de años, tú y yo.

Las caricias de siempre

y las respuestas tan repetidas.

Decimos los mismos murmullos

y nos movemos plácidos

casi aún con placer:

el amor, parásito del deseo.

Costumbre de los dos

hecha a pulso de encuentros

en esta tibia cama,

donde yacen los sueños

las lágrimas y todas las mentiras

de nuestra larga historia.