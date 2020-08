La polémica que generó video de youtuber Kika Nieto por comentarios sobre LGBT

La influenciadora fue criticada por otros youtubers, quienes han hablado públicamente sobre su orientación sexual. Ellos aseguran que la influencia que tiene la joven sobre más de cinco millones de personas puede ser perjudicial. Tras la controversia, Nieto aseguró que se va a pronunciar al respecto, pero que su opinión también merece respeto.

Kika Nieto es una youtuber colombiana con más de cinco millones de suscriptores en su canal, en el que publica videos contando su día a día, haciendo retos, hablando de moda, maquillaje, diseño y fotografía. El martes 6 de marzo publicó un video en el que respondía preguntas de sus seguidores. Y lo título como "Mi video más sincero". Se trata de un reto muy popular entre youtubers en el que sus seguidores les envían cuestionamientos y ellos les dan respuestas.

Sin embargo, una de las preguntas generó gran polémica. El usuario de Twitter Daniel Amaya le preguntó: "¿Qué opinas de la comunidad LGBT siendo de una religión cristiana?". Erika Nieto Márquez, diseñadora gráfica de profesión, mencionó que se estaba "metiendo en la boca del lobo", pero aclaró que todas las personas opinaban diferente y que eso estaba bien.

“Dios creo al hombre y a la mujer para que el hombre esté con la mujer y viceversa, considero que hombre con hombre y mujer con mujer no está bien, pero lo tolero”. Sin embargo, su declaración no fue bien recibida por parte de la comunidad LGBT y de los influenciadores que han contado en público que son gais o lesbianas.

Pese a que aclaró que su punto de vista no le impedía ser amiga de muchos gays y lesbianas, los comentarios contra su argumento no se hicieron esperar. El video, que ya acumula más de cuatro millones de reproducciones, fue refutado por youtubers como el venezolano La Divaza, su amiga Matu Gárces y el también actor Javier Ramírez.

“Si ofendes a una comunidad no opinas, oprimes. No te metiste en la boda del lobo, te metiste en la boca de personas que llevamos años luchando por nuestros derechos”, le escribió La Divaza a través de Twitter.

— LA DIVAZA (@ladivaza) 7 de marzo de 2018Muchos la han juzgado porque están en contra de que una mujer con esa influencia realice ese tipo de pronunciamientos que pueden generar más rechazo hacía esas comunidades. “¿Cómo te puedes atreves a decir que nos toleras? ¿Nos tenemos que sentir agradecidos por eso? ¿Cómo puedes considerarlos tus amigos si piensas que quienes lo son están mal? Aquí no hay nada que tolerar”.

Tras la ola de críticas, Nieto, a través de stories de Instagram, red social en la que tiene más de tres millones de seguidores, expresó: "Tenglo influencia y quiero utilizarla para dejar claro que lo primero, lo primordial, lo básico y lo más importante es el respeto", añadió el influenciador venezolano.

Durante todos estos días, las críticas han seguido. Algunos, defienden a Nieto y piden respeto por su opinión. Incluso, La Divaza junto a otros youtubers hicieron un Live para manifestar en público su inconformismo. En medio de la transmisión llamaron a Nieto y la confrontaron, quien cambió su palabra "tolerar" por "respetar".

Este jueves, Día Internacional de la Mujer, en stories de Instagram, la youtuber felicitó a las mujeres y aseguró que “quiero contarles que si voy a pronunciarme para hablar sobre toda esa polémica que se desató por mi último video”.

(*) Actualización de la noticia: Luego de la publicación de este artículo, ante una demanda de tutela instaurada por el ciudadano José Francisco Montufar con ocasión del video publicado por la youtuber Kika Nieto en sus redes sociales titulado “Mi video más SINCERO”, el Juzgado Primero Civil de Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 11 de junio de 2020, dispuso tutelar los derechos fundamentales del demandante al libre desarrollo de la personalidad y la igualdad solicitados frente a Erika Nieto Márquez, ordenándole a esta última eliminar o suprimir parcialmente el video denominado “Mi video más SINCERO” desde el minuto 11:29 hasta el minuto 12:38, que ella publicó en su canal Kika Nieto de la plataforma YouTube y/o cualquier medio de difusión público, en el que lo haya podido publicar, o subsidiariamente, eliminarlo totalmente de su canal, plataforma YouTube y/o cualquier medio de difusión público. Ante la renuencia de la demandada a cumplir con la sentencia, el demandante presentó un incidente de desacato alegando que la señora Erika Nieto Márquez no había dado cumplimiento al fallo de tutela, el cual fue resuelto el 4 de agosto de 2020 por el juzgado segundo civil municipal de Ibagué así: (i) DECLARAR que ERIKA NIETO MARQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.020.778.926, incurrió en desacato respecto de la sentencia del 11 de junio de 2020, proferida por este despacho, por los motivos antes expuestos, (ii) SANCIONAR con el arresto de dos (2) días y la multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a ERIKA NIETO MARQUEZ suma que deberá consignar de su propio peculio, en la cuenta No. XXXXXXXX del Banco Agrario, a favor de Multas y Rendimientos Cuenta Única, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Advirtiéndole que de no procederse a su pago oportuno, se adelantará cobro coactivo para el efecto, (iii) OFICIAR al Comandante de Policía de la ciudad de Bogotá para que una vez surtido el grado jurisdiccional de consulta, de cumplimiento a la orden de arresto aquí impuesta en el sitio de reclusión disponible en el momento y siempre que se garanticen las medidas de bioseguridad adecuadas para evitar el contagio por COVID19, (iv) ADVERTIR a la incidentada que no obstante la sanción impuesta, debe cumplir de inmediato la orden impartida en el fallo de tutela del 11 de junio de 2020.