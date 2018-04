Debate sobre las negligencias veterinarias

La protesta de los veterinarios

La Red Zoocial

No se trata de generar odio ni ataques contra un gremio cada vez más especializado. En su mayoría, los veterinarios son profesionales responsables que ayudan a que nuestros animales de compañía estén en la mejor condición física. Sin embargo, varios seguidores de La Red Zoocial reportaron casos en los que algunos especialistas (no señalamos culpas ni generalizamos) no fueron lo suficientemente juiciosos con sus mascotas y, como consecuencia de ello, muchos hoy sufren las secuelas de un mal tratamiento. De acuerdo con cifras de organizaciones veterinarias, cada año se hacen cerca de cien denuncias por malas prácticas con los animales. En el 11 % de los casos se sanciona al veterinario.

Insistimos, y así lo reconocemos en el video, en que en muchas ocasiones la responsabilidad por una mala situación de la mascota es del dueño. Leonardo Jiménez, de Dignidad Veterinaria, dice en un comunicado que “los médicos veterinarios hemos sido víctimas de malos tratos, hemos visto cómo nuestros centros de atención quedan a merced de iracundos propietarios que, ante el desenlace fatal, con una mascota culpan al profesional”.

El Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia (Comvezcol), una asociación que controla el ejercicio de la profesión en Colombia, expide matrículas y lleva registro de los profesionales, también señaló en un correo que “se acepta que pueden presentarse eventos en los cuales haya alguna afectación al animal, no existe un solo veterinario que de manera intencional quiera dañar a sus pacientes”.

Para que dueños y veterinarios aprendan a manejar estos casos, Comvezcol nos envió una guía para saber qué hacer:

¿Qué es una negligencia veterinaria?

Cuando en una atención o procedimiento no se cumplen los parámetros mínimos esperados para un profesional médico veterinario.

Cuando no se realiza la atención pese a tener el conocimiento y a pesar de que el propietario del animal asuma los costos. Cuando se abandona el paciente.

¿Qué debe hacer un usuario que quiera reportar un posible caso de negligencia veterinaria?

El Tribunal Nacional tiene competencia para conocer las quejas relacionadas con el debido ejercicio de los profesionales de la medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia y zootecnia, y como efecto de ello está facultado para iniciar las acciones disciplinarias. Se deben cumplir, de acuerdo con la ley, dos puntos. Uno: que se compruebe que un profesional de las ciencias animales fue quien actuó en los animales, es decir, tener los datos del profesional. Y dos: tener una prueba que permita demostrar que efectivamente ese profesional atendió un animal, preferiblemente historia clínica, exámenes, resultados de necropsia, etc. Sin esto NO es viable iniciar una evaluación que determine una acción disciplinaria contra un determinado profesional, de conformidad con las normas que rigen el proceso ético disciplinario.

Con estos datos se puede poner la queja en la página web http://tribunal.comvezcol.org/, en el enlace Denunciar. Siendo del caso precisar que sin pruebas no se pueden tramitar las quejas. Pero el Tribunal no tiene competencia sobre servicios de peluquería o guardería, ni sobre aspectos relacionados con maltrato animal los cuales son de competencia de la Policía Nacional a nivel nacional.

¿Cómo es la investigación de un posible caso de negligencia veterinaria?

Recibida la queja, se evalúa para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley y se da el trámite acorde con lo establecido en la Ley 576 de 2000, la cual incluye pruebas, recursos, notificaciones y demás trámites propios de cualquier proceso. Si llega el proceso a etapa de fallo, éste puede ser absolutorio o sancionatorio, y como efecto de ello se tienen los recursos de ley. El proceso ético cumple con las garantías de debido proceso, derecho a la defensa y todas las garantías del artículo 29 de la Constitución Política Nacional.

¿Cuántos casos de posibles negligencias veterinarias les reportan cada año o cada mes?

En promedio, 100 al año.

¿Cuál es la sanción?

Estas sanciones se ajustan a los términos de la Ley 576 de 2000, las cuales son amonestación verbal o escrita y suspensión en el ejercicio profesional hasta por cinco años.

Recomendaciones:

Verificar que el profesional ejerza legalmente.

Si su animal muere, debe hacerse una necropsia para determinar la causa de la muerte.

Tratar con respeto al veterinario.