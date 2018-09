La respuesta de Pacho Santos a Martín Santos por llamarlo "marihuanero uribista"

Una nueva polémica desataron en redes sociales Francisco y Martín Santos, por el cruce de unas declaraciones sobre el consumo de marihuana.

Fue Martín, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien inició el desencuentro cuando, en días pasados, a través de su cuenta de Twitter, compartió dos noticias que se referían, por un lado, a las capturas y los disturbios presentados durante la “fumatón” de la semana pasada, y, por el otro, a una entrevista en la que Pacho Santos defendía la marihuana.

“Para el marihuanero pobre: Bolillo; Para el marihuanero uribista: embajada”, escribió Martín en el trino.

El ahora embajador de Colombia en Estados Unidos no se había referido a lo dicho por su sobrino hasta este lunes, cuando, como invitado al programa de Vicky Dávila en W Radio, decidió responder.

“Yo no le quise contestar a Martín Santos, porque eso es una cosa de odios y me duele por él porque eso le hace daño”, señaló. Además, se refirió a los hechos de los que habló su sobrino. “Yo no voy a negar que fumé marihuana. Eso fue hace más de 20 años. Yo he aprendido los daños que esa droga hace”, afirmó el embajador.

Pero además de responderle a Martín, Pacho Santos causó polémica también por la defensa que hizo de la aspersión con glifosato como medida para frenar los cultivos de uso ilícito.

“Es inevitable volver a las aspersiones aéreas con glifosato, porque cuando usted ya tiene 210 mil hectáreas con coca, pues es una amenaza nacional, esto está llegando a las ciudades”, aseguró el exvicepresidente.

De acuerdo con él, el gobierno estadounidense nunca estuvo de acuerdo con que se eliminara esa medida. “Esa decisión de Juan Manuel Santos nos dejó inundados de coca”.

Además, aprovechó para irse lanza en ristre contra su primo y cuestionar duramente su política de drogas. “Pasamos de tener 40 mil hectáreas a tener 210 mil. Santos dio estímulos a la siembra y sembraron, fue una irresponsabilidad de Juan Manuel Santos. El consumo pasó de, 8,8 al 12.2%”, puntualizó.