La sorpresiva visita de la Mujer Maravilla a un hospital infantil

Según Variety, tanto los niños como el personal del Inova Children's Hospital de Annandale, Virginia pudieron conocer a Gadot, que pronto estrenará la secuela de Wonder Woman.

"Gracias Gal Gadot por visitarnos en Inova Children's Hopsital", tuiteó el Dr. Lucas Collazo con una foto del personal y la actriz. "Eres una verdadera Mujer Maravilla. A los niños les encantó... y también al personal", añadió.

Thank you ⁦@GalGadot⁩ for visiting us ⁦@InovaHealth⁩ Children’s Hospital. You are a true Wonder Woman. The kids loved it...and so did the staff #wonderwoman84 pic.twitter.com/EFDLM02rpf