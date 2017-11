Las 11 nuevas rutas turísticas para recorrer Colombia

-Redacción Nacional

Desde San Jacinto, Bolívar, este sábado el presidente Juan Manuel Santos anunció once nuevas rutas para recorrer el país, con el propósito de promover el turismo de Colombia y potenciar las economías regionales. "Los colombianos no conocemos ni hemos descubierto nuestro país porque la violencia no lo permitía, por eso lanzamos la campaña", le dijo el mandatario a agencia EFE.

El lanzamiento lo hizo como parte de la campaña “Es el momento de Colombia…Seguro te va a encantar”. “Ayer celebramos el primer año del fin del conflicto con las Farc. Tengo mucha fe que esta campaña va a ser muy exitosa. Salgan a conocer esta maravilla de país. Dejemos el pasado, los odios, la sed de venganza atrás, miremos hacia adelante”, advirtió Santos.

La idea es que estas once nuevas rutas, escogidas entre más de cincuenta atractivos del país, promuevan el turismo, la gastronomía, el folklor y dinamicen las economías locales. Además, claro, que ayuden a incrementar el número de visitantes que tiene Colombia. En 2016 llegaron cinco millones de personas de otras nacionalidades.

Las once nuevas rutas son las siguientes:

Ruta Caribe, que incluye a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Ruta Llanera, que busca resaltar los paisajes, la gastronomía y la cultura del Llano.

Ruta del Sur, que incluye a Cauca y a Nariño y resalta las festividades religiosas en Popayán y el carnaval de Negros y Blancos de Pasto.

Ruta del Sombrero Vueltiao, que resalta las artesanías de la cultura indígena Zenú.

Ruta Memorias de la Independencia, en la cual se destaca los pueblos que desempeñaron un rol clave en la Independencia colombiana.

Ruta Cultura Precolombina, diseñada en las montañas andinas y en los municipios cafeteros.

Ruta Cafetera, que busca destacar la cultura que se genera alrededor del café y la gastronomía local.

Ruta Libertadora. Destaca los paisajes de Boyacá y los pueblos coloniales.

Ruta Putumayo. Pretende impulsar un turismo alrededor de los paisajes de la región amazónica y las culturas indígenas.

Ruta Isleña. Creada para resaltar las Islas de San Andrés y Providencia.

Ruta Antioqueña. Consiste en una ruta en torno a los pueblos de Santa Fe de Antioquia, Jardín y Jericó, para revivir la colonización antioqueña.