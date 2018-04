Las canciones que escuchan las 100 personas más influyentes en el mundo

-Redacción Actualidad

La lista de la revista Time de este año incluye personajes como el ganador del Óscar, Guillermo del Toro; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; su homólogo en Argentina, Mauricio Macri y el tenista suizo Roger Federer. El resto del listado está conformado por distintas figuras del cine, deportes, activismo de derechos humanos, ciencia y emprendimiento.

La lista de Spotify de 35 canciones que fue creada con ayuda de las cien personas más influyentes del mundo, tiene gran variedad de géneros y de época. En el primer lugar de la lista se encuentra Sometimes It Snows in April, de Prince. La canción fue lanzada en el 1986 y adquirió más fama después de la muerte de la estrella de pop.

En segundo lugar se encuentra Children and art del musical Sunday in the Park with George, y en tercer lugar Lose Yourself de Eminem. Artistas emblematicos como The Beatles, Coldplay, The Black Eyed Peas, U2, Leonard Cohen, James Taylor, Bob Dylan y Diana Ross también conforman la lista.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, quien también se encuentra en la exclusiva lista, explica por qué la inspira el coro de Anthem de Leonard Cohen. "Habla del reconocimiento de nuestros fracasos y nuestros límites, y de la necesidad de aceptarlos y no escaparnos de ellos", le contó Nadella a el diario El País.

Además para Jodi Kantor, periodista del The New York Times, quien también salió en la lista, la canción We Used To Wait de de Arcade Fire trata sobre lo que era a vida antes y después del internet, tanto así que sentenció: "cuando seamos mayores, los jóvenes nos entrevistarán sobre cómo funcionaba ese mundo antiguo".