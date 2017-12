Las mejores fotos de la boda de Andrés Cepeda y Elisa Restrepo

Redacción actualidad

Tras seis años de noviazgo, el cantante Andrés Cepeda celebró por segunda vez la unión con su novia, la periodista Elisa Restrepo. La ceremonia religiosa, a la que asistieron las personas más cercanas a la pareja, se llevó a cabo el 7 de diciembre en el club campestre Llanogrande en Rionegro, Antioquia.

El 25 de noviembre, Cepeda y Restrepo habían contraído matrimonio en la iglesia Santa Bibiana, en la capital del país. Un evento privado al que asistieron 60 invitados. A Rionegro asistieron personalidades como Fanny Lu, Goyo y Tostao, de Chocquibtown.

La pareja se conoció hace siete años, cuando el artista estaba promocionando su disco de jazz “Vivo en directo” y Restrepo estaba en busca de la noticia. Ella, quien trabajaba en ese entonces para las revistas de El Colombiano, lo entrevistó y fue en esa entrevista donde nació la atracción entre ambos.

“No fue fácil conquistar a Elisa porque en principio la conocí trabajando y estaba en la promoción del disco. La invité al concierto que tenía por esos días y me acompañó, pero no me ponía mucha atención, porque dio por sentado que yo hacía lo mismo a cada rato, con cualquier chica, entonces me costó un tiempo ganarme su confianza. Le empecé a enviar canciones por correo electrónico y la invité a salir en varias ocasiones, unas fueron en Medellín y otras aprovechaba que viajaba de trabajo a Bogotá. La llevaba a cenar o a pasar tiempo juntos y finalmente la convencí de que me acompañara a Cartagena donde al final pudimos concretar la relación”, le dijo Cepeda al periódico El Colombiano.

A finales del año pasado, Cepeda le propuso matrimonio a la periodista en París. Con una foto de dos copas de vino, un ramo de flores y la torre Eiffel de fondo, el cantante compartió con sus seguidores la noticia del compromiso. "Y dijo que sí", fue el mensaje que acompañó la imagen.