Las razones del despido de hincha que ingresó licor a estadio en Rusia

¿Cómo manejó Avianca el tema de su empleado implicado en el video de unos colombianos festejando la burla a las autoridades que vigilaban la entrada al estadio de Saransk, en Rusia?

Este es un sentimiento que experimenté cuando vi ese video sin saber quiénes eran. Cuando lo vi, y también el otro que ha sido viral en donde unos japoneses en el estadio recogían los desechos que muchas personas dejaron, yo le dije a mis amigos en varios grupos de whats app que sentía dolor de sociedad. Ver ese contraste de los representantes de un país en un estadio frente a los nuestros que están bebiendo licor, sin ser esto problema, pero sí expresar que violaron las normas y además jactarse de ello en público, me pareció de quinta. Y en ese momento lo dije sin saber quiénes eran y que había personas implicadas de nuestra compañía. Sentí no dolor de patria, sentí dolor de sociedad al ver ese contraste entre unos y otros. Mi reflexión entonces es que era un comportamiento inaceptable ese de entrar licor a un estadio, como una gran hazaña, de contrabando, y ufanarse de eso, lo cual me parece que no puede pasar.

Nosotros hablamos mucho de la corrupción en los empleados públicos, de los congresistas, pero no miramos el no respetar las filas, de ocupar el puesto en un bus que es para otra persona; yo recuerdo que cuando asistí a la escuela, recuerdo la cartilla de Carreño y eso se ha olvidado y se le ha olvidado a las nuevas generaciones, y lo que circula en las redes sociales es lo que va en contravía del comportamiento social ejemplar.

¿Qué pasó cuando ustedes se enteraron de que el señor era empleado de su organización?

Mi esposa me envió un whats app y me dijo: mira este tweet, míralo urgente. Lo miré, pedí información a mi gente que maneja el negocio en particular, y efectivamente corroboraron que era la persona que estaba involucrada en el video y la toma de licor, inmediatamente me comuniqué con el director de él que es nuestro negocio de carga y que también está en Rusia, y le reenvié todo lo que me habían enviado. Recibí un chat de él y me decía: voy a hacerle un llamado de atención. Y mi réplica, a las 11:30 de la noche, fue: esto no es un llamado de atención, cero tolerancia, yo no permito que se juegue con la dignidad de un país y mucho menos que un empleado nuestro, no por la imagen de Avianca, está vistiendo la camiseta de Colombia… y me volví muy sentimental con el tema entonces le dije: si no lo sacas tú, lo saco yo. Ya mismo mando el correo a talento humano para que hagamos el proceso y la decisión entonces la tomé yo, a la media noche, con el concepto de talento humano sobre la persona que viste la camiseta de un país, que lleva la imagen de un país teniendo en cuenta un video que circuló en toda parte, en Londres, en España, entonces no era un tema solo de Colombia.

Avianca es la imagen de Colombia ante el mundo y esta persona es empleada de Avianca. Por ser embajadores de Colombia, entiendo que tomaron esa decisión y es aquello de no solo una sanción sino el retiro de la compañía…

Es correcto, pero con dos elementos adicionales. Este personaje trabaja para una compañía de carga, en esta parte es muy delicado todo el tema de compliance o de cumplir con todas las normas sobre contrabando y ese tipo, y precisamente un funcionario de Avianca Cargo, que es la división para la que trabaja, es cuidar a la compañía de esto del contrabando y lo que hizo él fue entrar contrabando, entrar de forma ilegal algo que no estaba autorizado por las autoridades. Esas son las reglas de juego, él no pude decir que no las conocía, lo que él hizo fue burlar las normas, entonces él entró de forma ilícita el licor al estadio, lo cual para un funcionario que representa el nombre de Avianca y que es bandera ante el mundo, además de vestir la camiseta de Colombia y representar al país, pues tiene que velar porque el contrabando no se tolere, esta persona no solamente viola los principios y valores de la compañía sino los de ética de la sociedad.

Gerardo, ¿hay conocimiento de que sea solo él o hay más personas de Avianca vinculadas a este penoso hecho?

No, investigamos si el video de las japonesas tenía algo que ver y no.

Usted lo dice, es un tema de ética y pareciera que falta en la educación tradicional, se le enseña a la gente a montar negocios pero no se le enseña ética. ¿Este es un mensaje de ética por parte de Avianca?

Sin lugar a dudas. De principios, de valores y ahí está marcada la ética.

¿Ustedes van a hacer una comunicación oficial para los miles de empleados de Avianca para que entiendan y recuerden que deberían ser la imagen de Colombia ante el mundo, que ustedes que no solo transportan pasajeros sino carga, que deberían entenderse como embajadores de una nación que está buscando limpiarse de lamentables íconos que hicieron famoso al país hace años?

De acuerdo, talento humano y yo firmamos un comunicado que se está enviando a todos los empleados de la compañía contando ese hecho, la situación y para que la gente sepa las consecuencias que conllevan actos como el que este señor realizó.

Que este caso sirva de mensaje no solo para Avianca sino para toda la sociedad colombiana que como usted dice se halaga de la cultura de la viveza y del más avión, eso que tanto daño nos ha hecho…

Y además escuchar al final del video que esa era la famosa malicia paisa o creatividad paisa…, pues ojalá usáramos esa creatividad para mejores cosas y no para hacer el mal o ser pícaros.