Las tres preguntas que debe hacerse para tener un matrimonio feliz según Obama

Redacción Actualidad

En octubre, el expresidente de Estaod Unidos Barack Obama celebrará 26 años de feliz matrimonio con su esposa Michelle. Este importante hito personal, además de ser celebrado por la pareja, demuestra que el exmandatario y su esposa saben de cómo mantener una relación duradera.

Pero el expresidente estadounidense no esconde su secreto para tener un matrimonio feliz. De acuerdo con Dan Pheiffer, quien trabajó para Obama durante su presidencia, dijo que el entonces mandatario se sentía muy orgulloso de que muchos de sus empleados conocieran a sus parejas mientras trabajaban para él. Por eso, Obama aprovechaba para darles consejos.

Pheiffer publicó algunos de los consejos de Obama en su libro “Yes we (still) can: Politics in the Age of Obama”, en los que cuenta cómo el exmandatario le dio algunas claves luego de que se enterara de que Pfeiffer se iba a casar con su compañera.

"Aquí está el consejo que les doy a todos sobre el matrimonio", dijo Obama, antes de lanzarse a tres preguntas importantes que una persona debería hacerse a sí misma antes de ir al altar.

La primera de las preguntas de Obama es: "¿Ella es alguien que te parece interesante? Pasarás más tiempo con esta persona que nadie por el resto de tu vida, y no hay nada más importante que querer escuchar lo que tiene que decir sobre las cosas ".

La segunda pregunta es: ¿Te hace reír?

Y la tercera y última, dijo: "No sé si quieres niños, pero si lo haces, ¿crees que será una buena madre?

“La vida es larga”, le dijo Obama a Pheiffer. 'Estas son las cosas que realmente importan a largo plazo'.

Cuando Pheiffer le dijo a Obama que su pareja cumplía con todos esos requisitos, Obama le dijo: "Entonces parece que ella es la indicada. Eres afortunado”.

Los Obama se conocieron en 1989, cuando ambos ya eran abogados. El exmandatario estadounidense tenía para ese entonces 28 años, y trabajaba como practicante en la firma Sidley Austin, en Chicago. Ahí conoció a quien sería años después su esposa, Michelle Robinson.

Michelle y Barack tienen dos hijas, Malia y Sasha, la mayor de ellas ingresó hace poco a la universidad.