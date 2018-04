Perros, gatos y otras especies identifican palabras

¿Le entiende su mascota cuando le habla?

La Red Zoocial

El debate es de nunca acabar. ¿Entienden los animales nuestro lenguaje? Los dueños de perros aseguran que sí, que ellos entienden todo lo que les dicen y responden muy bien a las órdenes. Según investigaciones, los dueños de caninos están en lo cierto: los perros entienden la comunicación humana como ninguna otra especie.

¿Y los gatos? Marcos, dueño de una gata criolla, responde convencido que sí. “Magda me entiende mejor que nadie, sabe cuándo estoy triste y cuando le hablo me responde con gestos, sigue mis órdenes”, explica. Pero la ciencia podría destrozarle el corazón a Marcos. Investigadores de la Universidad de Tokio explican que los gatos nunca fueron entrenados para obedecer, por eso “no entienden el lenguaje humano”.

John Bradshaw, experto en comportamiento felino de la Universidad de Bristol y autor del libro En la mente de un gato: respuestas sobre cómo piensa, “los felinos pueden llegar a hacer asociaciones entre nuestras palabras y nuestras acciones, pero sin llegar a comprender su significado”. Es decir, no entienden cuando usted les habla, aunque hagan lo que usted les diga.

Paul Leyhausen, zoólogo y etólogo, escribió El nuevo libro del gato y dedicó un capítulo a su lenguaje. Dice que hay que poner especial atención a ojos, orejas, posturas y posición de la cola de nuestra mascota. “Su comportamiento podría indicarnos si le apetece nuestra cercanía o todo lo contrario”, dice. Carlos Martínez, veterinario bogotano, lo explica así: “Es decir que usted sí puede comunicarse con el gato, pero es él quien pone las condiciones y usted se adapta a lo que él diga con sus gestos”.

Martínez agrega que, más allá de un lenguaje común, lo que dueños y mascotas logran desarrollar es una especie de complicidad. “Eso no es una fantasía. El perro en ocasiones voltea su cabeza cuando el dueño le habla y le hace una mirada como respondiéndole. El gato suele responder igual, aunque con más displicencia”.

“¿Qué hace su perro cuando usted le dice que van a la calle?”. Seguro se levanta y se alista en la puerta. Lo que los estudios dicen es que responden así por asociación (usted se puso una chaqueta, una bufanda, algo que usa al salir), no porque procesen las palabras que usted le dice, como lo hacemos los humanos. El gato responde también por asociación.

Formas de hablarles

La ciencia encontró que también hay una manera más efectiva de hablarles a los animales. Stanley Coren, investigador canino de la Universidad de British Columbia de Vancouver, encontró que, si bien los perros son capaces de distinguir más de 160 palabras algo así como un niño de dos años, hay que saber cómo dirigirse a las mascotas.

En su libro The Intelligence of Dogs, el experto hace una lista de los perros más listos: en primer lugar están los collies, seguidos por los caniches, los pastores alemanes, los golden retriever y los dóberman.

Y aquí varios de ustedes dirán “¡pero mi perro es muy inteligente y no es de estas razas!”. Seguro que sí. Coren hizo esta clasificación basado en tres aspectos: instinto, adaptación y obediencia.

Investigadores de la Universidad Eötvös Loránd (Budapest, Hungría) confirmaron mediante escáneres cerebrales que los canes, al igual que las personas, usan el hemisferio izquierdo para procesar las palabras y el hemisferio derecho para la entonación. “Los hallazgos de los científicos sugieren que son capaces de integrar los dos tipos de información para unificar el significado con mecanismos similares a los nuestros”, explicaron los expertos en el diario El País.

La obsesión por descifrar un ladrido o un maullido es tan grande que han intentado crear un traductor de lenguaje animal. La Sociedad Nórdica para la Invención y el Descubrimiento intentó desarrollar un dispositivo de traducción de ladridos llamado No More Woof (No Más Guaus). No prosperó. En páginas web se ofrece un traductor de gatos. Pero las reseñas de los productos hacen pensar que tampoco descifran los miaus.

