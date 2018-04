Letizia vs. Sofía, el origen de una pelea que deja al descubierto las tensiones de la monarquía

-Redacción Actualidad

La escena no pasó desapercibida. La reina Letizia atraviesa su cuerpo para impedir que sus hijas - la princesa Leonor y la infanta Sofía - se tomen una foto con doña Sofía, quien además de ser la abuela de las niñas, es la ‘Reina Madre’ de España y la mamá de Felipe, el actual rey. Un escándalo que confirma la tensión que existe al interior de la familia real.

El video que muestra lo que pasó hace una semana a la salida de la misa del Domingo de Resurrección en la catedral de Palma de Mallorca, es la prueba irrefutable de una vieja pelea entre Letizia y Sofia, las reinas de España.

Mucho se ha dicho sobre el origen de esta enemistad. Entre lo que se especula, trascienden versiones que apuntan a señalar el malestar de doña Sofia por el origen de Letizia, quien, sin pertenecer a la monarquía, se convirtió en la monarca absoluta de España.

Sin embargo, esa versión que habla de la furia de una mujer de sangre azul por la suerte de una plebeya, parece ser solo un condimento del banquete que se está dando la prensa rosa española con este asunto. El motivo real de esta pelea parece ser menos banal y más estructural.

Para explicar la situación, necesariamente hay que referirse a Cristina de Borbón, hija de doña Sofía y del rey emérito de España, don Juan Carlos.

Resulta que la infanta Cristina se casó en abril de 1997 con Iñaki Urdangarin, un exbalonmanista español que a finales de 2011 se vio involucrado en un gigantesco escándalo de corrupción, el llamado Caso Nóos. Iñaki Urdangarin, que por su vínculo con Cristina es el cuñado de Felipe VI, fue juzgado por tráfico de influencias, falsedad documental y fraude fiscal. Este parece ser entonces el origen de la pelea entre Letizia y Sofia.

Desde la sentencia de la que fue objeto Urdangarin, Letizia, que ya lleva 14 años en el trono, ha hecho todo lo posible para impedir que su núcleo familiar se vea relacionado con los Urdangarin – Borbón. Exactamente todo lo contrario ha intentado hacer, sin éxito, doña Sofia. Quien, pese a los escándalos, busca que sus dos hijos (Cristina y Felipe) tengan una relación cordial.

Felipe VI accedió al trono en junio de 2014, tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I, esposo de Sofía. Los políticos han evitado comentar el vídeo, aunque sí lo ha hecho el líder del PSOE, para decir de modo gráfico que "en todas las casas cuecen habas", una expresión coloquial para indicar que en todas las familias pueden haber problemas o desavenencias.

"No es mi caso, porque tengo una relación extraordinaria con mi suegro; en todas las casas cuecen habas y la relación siempre con la familia política es compleja", ha dicho Sánchez.

Sí ha hablado a través de Twitter una sobrina de la reina Sofía, Marie Chantal Miller - casada con Pablo de Grecia, primo del rey Felipe VI -, quien afirmó: "Ninguna abuela merece ese tipo de trato. Wow, ha mostrado su verdadero rostro", en alusión a Letizia Ortiz.

Consciente del riesgo de que la opinión pública interprete que el rey Felipe y su familia defienden a un corrupto, Letizia está utilizando todo su poder para evitar que estas conjeturas lleguen a las páginas de los diarios. En esa lucha hay daños colaterales. Uno de ellos, la fricción con su suegra. El del pasado fin de semana no fue el primer encontronazo. Lea también: Felipe de Borbón, un rey moderno para España

En noviembre de 2013, durante un evento social, se publicó una imagen donde doña Sofía, visiblemente enfadada, gesticulaba airadamente contra Letizia. En 2016, en Mallorca, se registró otro episodio tenso cuando en la recepción del palacio de la Almudaina, Letizia pasó por delante de su suegra al entrar al recinto sin saludarla.

Hay más, según El Mundo. “Inicialmente, la emérita (reina Sofia), que dadas sus desavenencias matrimoniales se apoyó mucho en su hijo Don Felipe, pensó que Leonor y Sofía, que residen en el recinto de Zarzuela, mitigarían en gran parte su soledad. Pero pronto comprobó que Doña Letizia no estaba por la labor, e incluso vetaba sus visitas, aduciendo que las niñas tenían que guardar una disciplina y tenían horarios que no se podían alterar”.

De acuerdo con ese diario español, Sofia dijo haciendo referencia a sus niegas: “No sé ni como están. No me dejan verlas, vivo al lado y no puedo ir a su casa".

Lo cierto, en todo este rollo, es que la sociedad española se divide entre los que apoyan a la reina Letizia y los que apoyan a reina Madre, doña Sofia.

Este jueves, por ejemplo, una joven increpó a la reina Letizia cuando ésta salía de participar en un acto en la Organización Médica Colegial (OMC) en Madrid. Ante la sede se habían congregado una treintena de transeúntes y curiosos y en el momento en que la Reina se ha metido en su coche se ha escuchado un silbido y las palabras "fuera, antipática, floja" desde detrás de las cámaras de televisión. Además: Descubren supuesta amante del Rey Juan Carlos tras cacería de elefantes

La joven ha dicho luego a los periodistas que hubiera querido que la Reina dijese "gracias a todos los españoles" por dar "de comer" a toda su familia, y la ha llamado "maleducada por lo que le ha hecho a su suegra", aludiendo así al vídeo que ha circulado por las redes sociales que muestra a la Reina Sofía tratando de hacerse una foto con sus nietas mientras Doña Letizia pasa varias veces por delante de ellas.

La Reina ha tenido este jueves su primer acto público después de que comenzase a circular el vídeo, asistiendo, como tenía previsto, a la II Jornada sobre el tratamiento de la discapacidad en redes sociales en la sede de la Organización Médica Colegial. A su llegada algunos turistas llegados de Asturias la han saludado y llamado "guapa".

Doña Letizia ha entrado sonriendo y saludando con la mano e, igualmente, a la salida se ha limitado a sonreir y a saludar con la mano, mientras los periodistas le preguntaban a gritos qué tal se encontraba.

La Casa Real ha optado por no hacer comentario alguno acerca de la polémica que ha generado el vídeo y su única respuesta es seguir trabajando y cumpliendo con la agenda que tienen prevista los distintos miembros de la Familia Real.

Durante el acto, que ha durado casi dos horas, se han escuchado aplausos a la Reina cuando el representante del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha agradecido a Doña Letizia su compromiso y su apoyo a la organización.