Los días 28, 29 y 30 de julio, la conferencista será la invitada principal al seminario WOBI on Business Transformation, realizado en alianza con El Espectador.

Charlene Li, reconocida como una de las líderes asesoras más destacadas en temas de tecnología y negocios en compañías Fortune 500 en transformación digital y liderazgo, habla en sus conferencias de la importancia de reinventarse y aprovechar las rupturas o interrupciones que se dan en la vida para sacar lo mejor de ellas. Pero, además, de pensar en digital, cambiar de mentalidad y reinventarse, enfatiza que los líderes tienen la oportunidad de entender el poder de las relaciones con las personas y el medio ambiente y así generar cambios que trasciendan en el tiempo.

Le puede interesar: Charlene Li, una de las líderes más destacadas en temas de tecnología y negocios.

La conferencista será la invitada principal del seminario WOBI on Business Transformation, que se realizará los días 28, 29 y 30 de julio. Charlene habló para El Espectador de los retos y las oportunidades que tienen los líderes en tiempos de crisis.

En años recientes, usted se ha dedicado a acompañar a las personas a ver el futuro desde perspectivas diferentes y a encontrar mejores oportunidades. Cuéntenos de qué trata su trabajo.

Mi trabajo se centra en ayudar a los líderes a prosperar con la disrupción como expertos en transformación digital, liderazgo y estrategia. Mi trabajo incluye escribir libros e informes, dar conferencias, hacer consultorías y servir como asesora y entrenadora.

Este es un tiempo de crisis debido al coronavirus. ¿Qué cambios y oportunidades ve ustedes para las empresas y sus líderes?

Nuestras vidas han sido interrumpidas y no volverán a la "normalidad" por mucho tiempo. Durante tiempos turbulentos, las necesidades no desaparecen: cambian. Y si ignora estos cambios, los competidores y los nuevos participantes obtendrán una ventaja competitiva sobre usted. La disrupción crea oportunidades, pero solo para aquellos que miran hacia arriba y las buscan valientemente en lugar de agacharse y esperar a que pase el caos.

Le puede interesar: Un chat con Charlene Li.

¿Cómo puede una organización planificar en un entorno de incertidumbre?

El primer paso es reconocer que la incertidumbre es una certeza y utilizar una de las herramientas más poderosas para comprender la situación: la planificación de escenarios. Es un proceso que crea múltiples iteraciones del futuro y desarrolla estrategias robustas para cada una. Identifique y ejecute los movimientos “libres de remordimientos”. Luego configure disparadores que le notifiquen que se está desarrollando un escenario y no los otros.

El virus ha cambiado los hábitos de consumo. ¿Qué modelos de experiencia del cliente identifica para después de 2020? ¿Cuáles serán los factores más disruptivos?

Es obvio que los consumidores estarán mucho más preocupados por la limpieza y la higiene, lo cual significa incorporar a la experiencia del cliente aún más comunicación sobre lo que está haciendo para satisfacer esas necesidades. Esto puede variar desde tener a alguien designado en el sitio como gerente de seguridad con un chaleco o sombrero altamente visible, hasta ofrecer transparencia sobre cómo hace sus productos / servicios. La confianza es escasa y las organizaciones / marcas tendrán que trabajar muy duro para establecer y mantener su credibilidad.

Las organizaciones cambian y las características de los líderes también. ¿Con qué frecuencia necesitamos revisar nuestros modelos de liderazgo?

El filósofo griego Epíteto dijo: “Tienes dos oídos y una boca. Úsalos en la misma proporción”. Debemos cambiar la forma en que lideramos según lo que nuestros seguidores necesitan de nosotros. Con el COVID-19 y la protección en escena, tuvimos que cambiar la forma en que lideramos casi de la noche a la mañana. El virus ha proporcionado una lección muy importante: ¡somos líderes y organizaciones más resilientes de lo que creíamos posible! Los líderes disruptivos enmarcan su liderazgo en el contexto de sus seguidores: practican el arte de seguir como una forma de liderar. Para ello, cambian su forma de mostrarse como líderes con la frecuencia que necesiten para mantener una relación sólida con sus seguidores.

Le puede interesar: Los líderes tienen en sus manos la tarea de movilizar el mundo.

¿Qué factores hacen a un líder disruptivo y cómo se crea una mentalidad disruptiva?

Dos factores distinguen a un líder disruptivo. Primero, una apertura a la mentalidad de cambio. Segundo, unos comportamientos de liderazgo que empoderen e inspiren a las personas. Lo primero da dirección a la disrupción mientras que lo segundo atrae las personas a la causa y crea un movimiento que llevará a todos a través de los inevitables tiempos difíciles que vendrán. La mejor manera de crear esa mentalidad disruptiva es centrarse en las necesidades de su futuro cliente: si realmente las comprende, no podrá resistirse a perseguirlas.

¿Cuáles son las habilidades que necesitará el mercado para superar esta crisis e impulsar la economía?

La más importante es poder mirar más allá de los desafíos actuales e invertir en un futuro incierto. Ya es bastante difícil en tiempos normales concentrarse en el futuro; se siente casi imposible cuando apenas podemos predecir lo que sucederá la próxima semana. Pero eso es lo que harán las organizaciones más competitivas y sus líderes: tienen las reservas de efectivo y las personas valientes para correr los riesgos que otros no tomarán. Y se beneficiarán de ser los primeros en el futuro.

Usted habla sobre cómo la tecnología impacta el liderazgo. ¿De qué manera y por qué es decisivo en este momento?

El liderazgo es una relación entre aquellos que aspiran a liderar y aquellos inspirados a seguirlos. Las relaciones se forman a partir de interacciones y conversaciones, y hoy muchas de esas conversaciones tienen lugar en canales digitales y sociales. Los líderes pueden sentirse cómodos en lo digital, pero quizá no estén seguros de mostrarse digitalmente como líderes. Especialmente ahora, cuando debemos conectarnos con los colegas aún más por canales digitales, es fundamental que los líderes extiendan con seguridad su liderazgo a los canales digitales y sociales.

La transformación digital es un tema importante para las empresas en este momento. ¿Cómo ve el proceso de transformación digital y a partir de qué punto se trata más de las personas que de la tecnología?

A menudo nos centramos demasiado en lo “digital” y no lo suficiente en la “transformación”. Es por eso que tantos esfuerzos de transformación digital fallan. Nuestra investigación ha demostrado una y otra vez la importancia del liderazgo y la cultura en la transformación digital: no importa cuán avanzada sea la tecnología si las personas no la adoptan y la usan para cambiar la forma en que se hacen los negocios.

Usted es una de las oradoras en el evento WOBI sobre transformación empresarial que tendrá lugar a fines de julio, ¿por qué las personas deberían asistir a este evento?

Las personas deben asistir si quieren aprender no solo cómo sobrevivir a la disrupción sino cómo prosperar con ella. El mundo necesita que tengamos confianza en nuestra capacidad de llevar un cambio exponencial a nuestras organizaciones, comunidades y sociedad. Hay tantos desafíos que deben abordarse y las cosas cambiarán solo si nos presentamos como líderes disruptivos.