Los curiosos pasos de baile de los líderes mundiales

-Redacción Internacional con información de agencias

Esta semana la primera ministra británica, Theresa May, dejó a un lado su seriedad y bailó durante un evento de su gira africana. Además de May, otros mandatarios se han animado a mostrar su talento en la pista. Recordamos algunos de los más famosos.

La primera ministra británica, Theresa May, ha causado furor en las redes sociales luego de dejar a un lado su seriedad y actitud recatada para animarse a bailar al ritmo de danzas africanas durante su reciente gira por Sudáfrica y Kenia. En un video se puede ver cómo May sorprende tanto a sudafricanos como kenianos al unirse a los bailes de grupos de jóvenes locales con motivo de su visita.

Después de moverse enérgicamente el martes con unos alumnos de una escuela de secundaria en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el jueves May repitió la peripecia, esta vez en el exterior de las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nairobi. Tal y como se puede observar en el vídeo de su último baile, difundido por medios británicos y en redes sociales, una distendida May se anima a imitar los movimientos de un joven keniano que trata de enseñarle la coreografía de un baile local.

Lejos de mostrarse cohibida y sin miedo al ridículo, la política sorprendió a todos al mover el cuerpo con una gran sonrisa. Los bailes de May no han tardado en hacerse virales en el Reino Unido, donde ha causado furor, y los presentadores de televisión se han preguntado si se animará a participar en "Strictly come dancing", un popular concurso de baile de la BBC. La primera ministra estuvo estos días en Sudáfrica, Nigeria y Kenia para reforzar los lazos del Reino Unido con esos tres países.

Theresa May dances like she’s had her freedom of movement surgically removedpic.twitter.com/PaiSEtcRE9 — James Felton (@JimMFelton) 28 de agosto de 2018

Además de May, otros líderes como el expresidente estadounidense George W. Bush, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente ruso, Vladimir Putin, han mostrado algo de su talento en la pista. Recordamos algunos de sus movimientos.

