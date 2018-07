Los jóvenes con discapacidad visual que se animaron a surfear

Elodie Le Maou - AFP

Son 14 los valientes con discapacidad visual al asalto de las olas en la playa de Lacanau, en la costa atlántica francesa. Les acompañan 40 voluntarios con experiencia en el surf en esta iniciativa que busca que los jóvenes superen sus límites en un deporte fuera de lo común.

Gracias a esta jornada organizada por la asociación See Surf y el Lacanau Surf Club en la playa de Lacanau, en la costa atlántica francesa; Steven, Hawa y sus amigos, todos alumnos del centro de educación especializada Alfred Peyrelongue (región de Gironde), disfrutan del mar como otros adolescentes en una colonia de verano.

También le puede interesar: Invidentes de Manizales logran fotografiar a partir de sus sentidos

"El surf es un deporte muy visual. Y el interés está en que estas personas puedan salir del aislamiento de su discapacidad haciendo un deporte fuera de lo común", explica a la AFP Claudy Robin, fundador de See Surf, que también tiene una discapacidad visual debido a una retinitis pigmentosa.

"Permite a las personas con problemas visuales superar sus límites, ellos son capaces de probar que pueden practicar un deporte que en un principio no está adaptado para ellos", añade este apasionado del surf, el remo y la vela.

Antes de lanzarse al agua, los jóvenes palpan los contornos de sus tablas y luego prueban la potencia de las olas.

Los 40 voluntarios untan cera resistente al agua del mar sobre las tablas, para señalar los lugares donde los debutantes deberán poner las manos y los pies.

"¡No puedo esperar!", señala Ewan Alarcon, de 12 años. Cada participante está acompañado por dos o tres voluntarios, en función de su experiencia en el mar.

Ya en el agua, un voluntario se encarga de ayudar al participante a subir a la tabla, otro le propulsa cuando llega la ola y le dirige mientras intenta encontrar el equilibrio. Tras algunos intentos, varios ya son capaces de ponerse de pie.

"Todo es posible"

"Ha sido increíble", dice Hawa Camara, de 13 años, con una gran sonrisa desde el agua. "Al principio tenía un poco de miedo y al final mi grupo me ha tranquilizado y lo he logrado, mañana volveré e intentaré hacerlo un poco mejor", añade tras su primera experiencia en el surf.

See Surf ha convertido en una tradición estas jornadas de puertas abiertas a su deporte. Así fue como Lou Mechiche, de 12 años, lo descubrió hace cuatro años.

La historia de una trans ciega en Colombia: La discriminación, según Ammarantha Wass, mujer trans ciega

"Al principio me dije, soy discapacitado visual, esto no es posible. Y ellos me explicaron que con el surf todo es posible. Probé y ahora estoy enamorada del surf", explica esta joven, a la que un tumor en el cerebro la dejó casi ciega.

"Siento la ola llegar y la escucho para orientarme", añade.

El rostro de Léo Masrevery, de solo seis años, brilla en cuanto llega a ponerse de rodillas en la tabla. Levanta los brazos para celebrarlo.

La determinación y la destreza de estos jóvenes sorprende a los voluntarios, todos surferos experimentados.

"De hecho, vemos por ellos y ellos ponen el equilibrio, tienen los sentidos mucho más desarrollados con respecto a nosotros. Pienso que el 80% de nosotros, con los ojos cerrados, no haríamos ni la mitad de lo que ellos hacen", exlica Yann Martin, director del Lacanau surf Club.

"Mi sueño sería que los pequeños iniciados en el surf con nosotros puedan un día preparar competiciones de 'handisurf' -surf para discapacitados- y, por qué no, participar en 2024 en los Juegos Paralímpicos de Francia. Sería una gran victoria", dice Claudy Robin.