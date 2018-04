Los Simpson prometen solucionar la polémica racial de Apu

The Problem With Apu denunció el estereotipo negativo que ha creado el personaje animado en torno a la población india.

Tras las duras críticas que recibió Los Simpson por el documental The Problem With Apu (El problema con Apu), que reflejaba el impacto negativo que había tenido el personaje animado sobre la comunidad india en Estados Unidos, Al Jean, productor ejecutivo de la serie ha salido al paso afirmando que buscará soluciones a dicho problema.

El estadounidense procedió a contestar a varios internautas después del polémico episodio en el que Lisa dice lo siguiente en referencia al personaje indio: "Algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo ahora es políticamente incorrecto ¿Qué puedes hacer?" Sin embargo, Jean aseguró en un tuit que Lisa defiende a Apu "porque es su amigo, el que le enseño a ser vegana y al cual admira". Lea también: Los Simpson responden a la polémica sobre el personaje de Apu

Tras varias interacciones, Jean aseguró que se han puesto manos a la obra para intentar buscar una solución que guste a todos los espectadores. "Agradezco todas las respuestas pro y contra. (Nosotros) trataremos de encontrar una respuesta que sea popular y correcta", dijo.

Para no levantar sospecha y confirmar que el personaje de Apu no está pensado de manera negativa, el productor ejecutivo dijo que "han tratado de matizar a un Apu empático y (más que a nuestros otros personajes) admirable durante 30 años", aunque "no hay respuesta que satisfaga".

Tal y como aseguró el cómico Hari Kondabolu, creador de la producción, sobre el polémico capítulo "la reacción de Los Simpson está noche no es un golpe para mí, sino para los que consideramos el progreso".