Contenido desarrollado en alianza con Casa Toreros

“Los toros le dejan a Bogotá más dinero que otros espectáculos”

Redacción Especiales

Promocionar tradición y costumbre. Bajo esa idea nació hace once años Casa Toreros, de la mano Pablo Moreno y Juan Pablo Corona, una empresa, un grupo y una familia que desde México ha impulsado la fiesta de los toros en toda Latinoamérica. Y el turno este 2020 es para Bogotá, que a partir de este domingo abrirá una nueva temporada taurina. La elegancia y el temple de Andrés Roca Rey, y los toros de Ernesto Gutiérrez son el abrebocas de lo que trae Casa Toreros para la afición taurina.

Esta empresa, en cabeza del mexicano Anwar Farías, habló sobre las garantías de brindar un espectáculo en la capital. Como parte del festejo y de que vuelven los toros a La Santamaría, como es tradición, se realizarán cinco corridas y una novillada, que irán desde este domingo hasta el primero de marzo, en las que se presentarán las principales figuras del toreo mundial y las mejores ganaderías nacionales.

¿Cuáles expectativas tienen de este inicio de temporada?

Esperamos que sea una temporada muy bonita y que desde nuestro punto de vista sea muy importante. A pesar de que tuvimos muy poco tiempo para armar todo, fueron como 20 días para cuadrar toda la logística, tuvimos una gran respuesta de los aficionados y la expectativa por la presentación de la empresa es alta. Es nuestra primera ocasión en Bogotá. Realmente estamos contentos e ilusionados con lo que va a suceder este domingo.

¿Cuántas personas esperan recibir?

Ya superamos el número de abonos que se habían comprado en los años anteriores. Hay buena expectativa para acudir a toros este domingo cuando inicie todo. La boletería suelta va muy bien. Yo creo que vamos a tener una muy buena entrada, además, este domingo se presenta una de las figuras más importantes del mundo del toro, como lo es Andrés Roca Rey y otro como lo es Morante de la Puebla, además del colombiano Luis Miguel Castrillón. Esperamos ver la plaza llena, sé que vamos a tener una gran entrada. Estamos muy contentos con la afición taurina de Bogotá, la cual es mucha y de eso se dará cuenta el país este domingo.

¿Cuál es el respaldo que la empresa Casa Toreros le entrega a la afición taurina de Bogotá?

Somos una empresa muy importante en el mundo del toro. Tenemos cerca de 10 plazas en México; y la plaza de Acho, la más importante de Perú. Tenemos experiencia y nos conocen en el mundo de los toros. Como todos los espectáculos, este mundo necesita estar innovando constantemente y eso nos caracteriza como empresa. Somos gente joven, que siempre estamos buscando qué más podemos hacer para que ir a los toros sea una experiencia más allá de ver qué sucede en el ruedo.

¿Qué distinto va a encontrar el aficionado en esta edición?

Será una experiencia completa. Vamos a instalar una feria gastronómica en las explanadas de la plaza, también tenemos un grupo que estará tocando en vivo, para que las personas puedan hacer lo que hacen en los condumios tradicionales, que son previo a las corridas de toros, para que se junten las familias a comer y a hablar de toros. Lo que estamos buscando es que el público pueda venir antes a la plaza a disfrutar en familia, a disfrutar del previo. También habrá actividades para que los niños puedan interactuar y muchas sorpresas más que estaremos anunciando en nuestras redes.

Anwar Farías representa a Casa Toreros en Colombia, una empresa que organiza más de 10 plazas en México. Cortesía

¿Por qué decidieron acoger este evento y hacerlo cuando la alcaldía local ha manifestado su negativa a que este tipo de espectáculos se sigan haciendo?

Nosotros somos una empresa que nace con el propósito de defender lo nuestro y eso se hace dando corridas de toros. No hay otra forma de hacerlo más que asistiendo a las plazas. Entendemos que estamos sufriendo ataques de muchas partes y aquí sabemos que hay un movimiento que, en muchas ocasiones, es financiado y, en otras, es usado políticamente. Pero bueno, creemos en los toros que son cultura y tradición. Además, siempre hay alguien que usa este estandarte en contra de la fiesta de los toros para ganar unos cuantos votos. Ante esos ataques lo que hacemos es venir a la plaza de manera respetuosa, sin agredir a nadie. Casa Toreros viene con la intención de hacer las cosas bien. Nuestra actividad es totalmente legal. Puede ser que a mucha gente le guste o no, pero no estamos haciendo nada que esté fuera de la ley.

¿Hay garantías de seguridad para los asistentes?

El tema está garantizado. Estamos enterados de lo que ha sucedido en años anteriores y nos preocupa, pero sabemos que la alcaldía y las autoridades tienen que garantizar la vida y la integridad de las personas. Estén o no de acuerdo, esta es una ciudad para todos. Donde debemos caber los que gustamos de los toros y los que no. Y lo que debe prevalecer es el respeto, la vida y la integridad de las personas. Hemos tenido charlas con la alcaldía y la seguridad está plenamente garantizada

¿Hablemos de números, cuánto vale darle vida a un evento como este, cuántas personas esperan recibir y cuántos empleos genera?

Decir un número exacto es complicado, pero la empresa viene a invertir y a generar una económica importante para esta ciudad. Los impuestos que pagamos son muy altos y eso es dinero que entra a la alcaldía y que seguramente servirán para inversión social. Eso hay que señalarlo: las corridas de toros dejan más dinero que otros espectáculos. Toda la demanda económica alrededor de la plaza es importante. Generamos alrededor de 300 empleos directos cada domingo, más los indirectos que serán alrededor de 1.500, por jornada. Nosotros hacemos esto porque nos gusta.

¿Casa Toreros piensa expandirse en Colombia?

Por ahora, es Bogotá. Vamos paso a paso. Queremos que sea una temporada que transcurra de la mejor forma, que la gente salga contenta con la empresa y luego ya pensaremos si queremos tener algunas otras plazas. Ha existido el interés porque tengamos otras plazas y eso nos interesa. Pero por ahora la idea es que este domingo todo salga estupendo y que la gente salga toreando de la plaza.

¿A quién hay que ir a ver este año?

El buen aficionado va a venir a todas las corridas. Hay para todos los gustos y todos los sabores. La de este domingo será una corrida increíble, con uno de los toreros que están llenando las plazas de todo el mundo, el peruano Andrés Roca Rey, es un joven que está convocando a gente de su edad a las plazas y que se identifican con él. Además, vendrá Morante de la Puebla, un torero distinto, que hace muchos años que no viene a Bogotá, y vuelve con mucha ilusión de dar espectáculo, es de esos toreros que le gustan al aficionado clásico. Y bueno, pues es un gran cartel. También estarán los españoles Enrique Ponce y Antonio Ferreras, el francés Sebastián Castella, triunfador de la pasada feria de Manizales, y los colombianos, encabezados por Luis Bolívar, Juan de Castilla y Luis Miguel Castrillón. Será una linda temporada.