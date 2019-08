Macaulay Culkin se ríe del remake de "Mi pobre angelito"

Culkin ha compartido en redes sociales su visión sobre la nueva Mi pobre angelito, que Disney ha descrito como una versión "reimaginada para una nueva generación".

El actor publicó una imagen en la que aparece luciendo un desaliñado aspecto, con una diadema y ropa descuidada, además de un hilarante y espontáneo gesto. "Así es como sería realmente Solo en casa actualizada", escribió junto a la imagen.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA