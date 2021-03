“Más allá de generar empleo, es crear un entorno justo, equitativo y humano”

Dice Edwin Gerena, gerente general de Los Tres Elefantes. Hacer que sus colaboradores encuentren en la empresa un actor clave para el desarrollo de su proyecto de vida es la máxima de Los Tres Elefantes en 2021.

Al pasar esa página del 2020, quedan experiencias y reflexiones importantes que sirven como abono para forjar un mejor futuro que, sin duda alguna, se debe construir en equipo. Y más cuando la sensibilidad y la empatía han sido protagonistas en un año de dificultad que aún deja sus retos para este año, pero también presenta una serie de oportunidades que se deben aprovechar.

Oportunidades que se centran en las personas y en su bienestar. En palabras de Edwin Gerena, gerente general de Los Tres Elefantes, “tenemos ese objetivo de acompañar a las personas a cumplir sus proyectos de vida y crear un entorno para su bienestar, misión que ha estado desde la fundación de la empresa, en 1972, y que hoy más que nunca es relevante para que entre todos podamos construir un mejor futuro que se caracterice por la justicia y la equidad. Esos son los valores que nos mueven y marcan la estrategia del negocio”.

Estrategia que inicia con sus colaboradores, que hoy son más de 450 contratados de forma directa, en el cual el 75 % es ocupado por mujeres y el resto por hombres. Las mujeres siempre han estado presentes en este medio siglo de funcionamiento y más las cabeza de hogar, quienes hacen posible que el negocio crezca y pueda llevar un servicio de calidad a sus clientes.

La empresa entiende el valor de la mujer y se preocupa por capacitarlas en aspectos profesionales y adquieran nuevas habilidades, para que, en línea con el crecimiento de la empresa, puedan desarrollar su proyecto de vida. El que haya tantas mujeres no quiere decir que los hombres no reciban también formación y tengan un entorno que les permita avanzar en sus proyectos.

Trabajar juntos siempre ha sido su máxima y en el 2020, a raíz de la pandemia, estos principios y valores salieron a relucir en tiempo de crisis y se dieron cuenta de que la misión estaba bien consolidada y era el tiempo de poner a prueba todo lo que se había aprendido; pero, sobre todo, buscar cómo cuidar a las personas y mitigar al máximo los riesgos.

En esos meses de confinamiento estricto, Los Tres Elefantes tomó la decisión, primero, de no despedir a nadie pasara lo que pasara y generar estrategias para que los colaboradores pudieran sostener sus ingresos, pese a que ellos ya no estaban recibiendo dinero, que llega de las ventas al detal. Así que adelantaron primas, pagaron vacaciones por adelantado e incluso dieron una prima extralegal para que su recurso humano no pasara necesidad mientras el virus dio la oportunidad de empezar a salir a generar ingresos.

Con esas estrategias lograron que las familias pudieran sostenerse, pero algo más significativo fue ver cómo cada colaborador se comprometió y dio esa milla extra cuando regresaron a los almacenes y poder vender los productos. Fue una muestra de gratitud que los fortaleció como empresa y dejó claro que en la adversidad lo que cuenta es el trabajo en equipo y la solidaridad. Esa gratitud se “transformó en nuevas ideas de negocio, que le dieron vida, por ejemplo, al canal de ventas por WhatsApp, que permitió llegar a los clientes, con todos los protocolos de bioseguridad, y reactivar el negocio”, indica Edwin Gerena, quien además explica que ese fue uno de los pasos para dar ese salto a la transición digital, potenciar la página de internet y encontrar nuevas formas para expandir el negocio. Esas nuevas formas llegaron para quedarse y hoy son un aliado clave en la adaptación a esta nueva normalidad.

En el 2020, las ventas por los canales digitales representaron el 3,2 % de las ventas totales. Este año el reto es que se sigan consolidando y así llegar a más clientes con ese concepto de bueno, bonito y barato, que a pesar de las dificultades lo han podido sostener en todo este tiempo buscando aliados claves para mantener la calidad y los precios asequibles. Los productos de industria nacional (que son el 60 %) han jugado un papel importante, que también llegó para quedarse; claro, sin dejar de lado las importaciones que les dan otros beneficios a la empresa y a los clientes para seguir fidelizándolos.

La hoja de ruta para el 2021 está trazada: seguir trabajando para que la fuerza de ventas aumente, capacitar a los colaboradores y, ante todo, asegurar el empleo que les permita a las personas cumplir sus proyectos de vida y poder soñar con un mejor futuro, en el que también la empresa se interesa por ejecutar prácticas en toda su cadena de valor para cuidar el medio ambiente y apostarle a la sostenibilidad.

“Pero hacer un mundo más humano es la prioridad y por eso seguiremos desde Los Tres Elefantes cuidando de nuestros colaboradores, que les agrade trabajar con nosotros y moviéndonos en nuestros valores podamos crear nuevas realidades, más justas y equitativas”, dice Gerena, quien afirma que la justicia y la equidad son los valores que siempre los han caracterizado y estos se tienen siempre como norte al tomar las decisiones, pues con la premisa de la justicia y la equidad se evitarán acciones que no beneficien a la comunidad.

También señaló: “Ahora hemos implementado los canales digitales, se pueden realizar compras desde nuestro tienda online (https://lostreselefantes.com.co/) o por medio de la línea de WhatsApp 3166 943 427”.