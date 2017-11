Melania Trump deja su sello en su primera decoración navideña de Casa Blanca

"El presidente, (mi hijo) Barron y yo estamos muy ilusionados con nuestras primeras Navidades en la Casa Blanca", señaló Melania Trump en un comunicado de la Casa Blanca, que divulgó también un vídeo en el que la esposa de Trump adopta un papel estelar al mostrar la residencia.

"¡La decoración está lista! ¡La Casa Blanca está preparada para celebrar! Deseándoles una feliz Navidad y una alegre temporada de vacaciones", agregó Melania en su cuenta de Twitter.



The decorations are up! @WhiteHouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season! pic.twitter.com/d6ZuyeFvrw

— Melania Trump (@FLOTUS) 27 de noviembre de 2017