Miles de personas se congregan en el Festival de la Calle Ocho de Miami

EFE

El barrio de La Pequeña Habana, en Miami, ha sido otro año punto de encuentro de la vital comunidad latina de esta ciudad, que ha disfrutado de una nueva edición del Festival de la Calle Ocho y que se prevé atraiga a más de un millón de personas. (Vea: Cinco destinos culturales para conocer en Miami)



La fiesta, una de los más grandes de su tipo en Estados Unidos y que celebra desde 1978 la diversidad cultural hispana, implicó el cierre de unas 20 calles de este populoso barrio, en el que se levantaron más de una decena de escenarios por los que pasaron artistas como Willy Chirino, Aymée Nuviola y Chyno.

El rey del Carnaval 2018, la leyenda de la música cubana Carlos Oliva, ofreció junto a su orquesta una descarga de ritmos caribeños que no desentonó con el espíritu festivo de la jornada.



La gastronomía latina, como todos los años, ha sido uno de los platos fuertes de este evento, como se pudo comprobar en la convocatoria que despertó la cuarta edición del concurso el "mejor sandwich cubano", que en su categoría "popular" resultó ganador The Benitez Bistro, quien en años anteriores ya se había alzado con el triunfo.



En este torneo, en la categoría Traditional venció Bella Cuba Restaurant Miami, mientras que en Non-Traditional el primer lugar fue para The Brothers Kitchen Grill.



En medio de los centenares de puestos de comida distribuidos en la zona, se levantó la tarima El croquetazo, en donde el detective Frank Peñate, del programa "Caso Cerrado", se alzó como el "campeón de comer croquetas".



Los conciertos que ofrecen este domingo decenas de artistas ponen cierre a más de una semana de celebraciones que, con motivo del carnaval, se han realizado en Miami, como eventos de arte y de cocina, especialmente en el denominado "Carnaval on the Mile", con actuaciones de jazz y música latina.