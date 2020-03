La importancia de depurar la información

Mitos y verdades del COVID-19

marcela díaz sandoval

Ante la masiva información respecto al coronavirus, muchos ciudadanos han optado por creer todo lo que ven en redes sociales y tomar unas medidas preventivas equivocadas. El médico Miguel Ramírez Nieto explica en qué planteamientos creer y en cuáles no.

El COVID-19 no se combate con antigripales.

El COVID-19 no se combate con antigripales. Getty Images

1. El coronavirus COVID-19 se diagnostica con test casero

Falso. En Colombia este virus se diagnostica por medio de una prueba llamada “Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) por sus siglas en inglés. Existen pruebas rápidas para diagnóstico, pero de momento no están disponibles en nuestro país, y en los países donde está es solo para uso de personal sanitario.

2. El coronavirus no puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos

Verdad. El coronavirus es termolábil, esto quiere decir que a temperaturas altas no sobrevive; sin embargo, cuando nos referimos a temperaturas altas no estamos hablando del clima de Neiva ni de Barrancabermeja, ni de la denominada “tierra caliente”, hacemos referencia a temperaturas por encima de 56 °C, más para medidas de higiene, cuidado y desinfección de la ropa e insumos para habitar en zonas cálidas.

3. La ingesta de bebidas calientes ayuda a evitar el contagio

Falso. No existe ningún alimento que impida el contagio. Las medidas para evitar el contagio son la adecuada desinfección de objetos, distanciamiento entre personas, lavado de manos y medidas de aseo en general.

4. Usar un desinfectante casero es igual que uno comercial

Depende. Si es elaborado adecuadamente, sí. Los desinfectantes deben tener unas características especiales que ayudan a eliminar los microorganismos de las superficies de los objetos, y los más eficaces para los virus de este tipo son el jabón simple con agua, ya que destruye una protección que tiene este tipo de virus. También se utilizan los componentes con alcohol.

5. Se puede evitar el contagio

Verdad. Sí se puede evitar el contagio. La idea es romper las cadenas de transmisión, pues si las personas no tienen contacto entre sí no hay posibilidad de contagiarse. De hecho, existen portadores asintomáticos que no desarrollan la enfermedad, pero sí contagian a otras personas. De ahí la importancia de evitar pasar las manos por la cara, usar tapabocas si presenta síntomas catarrales, lavarse las manos antes y después de salir de casa y el uso de alcohol glicerinado para desinfección de las manos con los diez pasos recomendados por la OMS.

6. El nuevo coronavirus no infecta a los niños

Falso. Este nuevo coronavirus afecta a toda la población. Actualmente en Colombia han sido reportados dos casos de menores de 10 años; demostrando que sí afecta a niños. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los niños desarrollan una forma leve de la enfermedad, siendo muy sintomáticos, con poca gravedad y haciendo que sea muy fácil que transmitan el virus. Teniendo en cuenta que en nuestro país las personas mayores suelen ser las cuidadoras de niños menores dadas las ocupaciones de los padres, esta situación puede causar un alto número de contagios.

7. Existe la posibilidad de contagiarse por picadura de mosquitos

Falso. Este tipo de microorganismo no se transmite por la picadura de insectos, aunque se sigue estudiando los mecanismos de transmisión entre animales. Ya está demostrado que la vía de transmisión o contagio es de humano a humano.

8. Beber agua cada 15 minutos ayuda a eliminar cualquier virus

Falso. Aunque la hidratación es importante en general para mantener un adecuado balance hidroelectrolítico en nuestro organismo, no se puede eliminar ningún virus por medio de un alimento o líquido ingerido. Es más, el exceso de toma de agua podría hacer que este balance se pierda en nuestro cuerpo y podría ocasionar que nos enfermemos gravemente.

9. El COVID-19 se contagia con estornudos, besos y abrazos

Verdad. Este tipo de virus se transmite por lo que se denomina gotitas, que son partículas muy pequeñas producidas por estornudos y tos. Estas partículas pueden alojarse en cualquier superficie, incluyendo las manos. El método de contagio es cuando ingresan a nuestro organismo por los ojos, la boca o nariz. Por eso es importante tomar las medidas descritas por la Organización Mundial de la Salud como desinfectar los objetos que nos rodean, lavarse las manos, el distanciamiento a metro y medio de las personas, estornudar utilizando el pliegue del brazo y solo usar tapabocas en caso de tener síntomas de gripa.

10. El virus se puede tratar con antigripales

Falso. Igual que con la mayoría de los virus que causan síntomas de gripa, lo que estamos tratando con antigripales no es el virus, sino los síntomas que estos producen. Sucede igual con el SARS COV-2. Actualmente no existe una cura propiamente dicha para este virus, sin embargo, sí existen medidas de soporte que ayudan a evitar complicaciones.