Modelo asegura que le amputaron una pierna por el síndrome de shock tóxico

Redacción Actualidad.

Hace cinco años a la modelo estadounidense, Lauren Wasser, la vida le cambió para siempre. En ese entonces, tenía 24 años y corría el mes de octubre de 2012, ese día se empezó a sentir muy mal desde que se levantó, pero también era el cumpleaños de un amigo, por lo que decidió ir a la celebración.

Un detalle importante: tenía la menstruación. Durante esas horas se cambió el tampón tres veces. Su estado empeoraba por lo que se fue para su casa y se acostó a dormir, con el tampón dentro de su vagina, sin considerar que su salud y vida estaban en peligro y que necesitaba atención inmediata.

La policía la encontró boca abajo en el piso. “Tenía más de 42 grados de fiebre y estaba cubierta con mis propias heces y vómitos”, relató la modelo en un artículo publicado, el 29 de noviembre, por la revista InStyle.

La llevaron de urgencias al hospital. Tuvo un coma inducido y una semana y media después despertó. Lauren Wasser contrajo un shock tóxico, causado por una toxina producida por algunos tipos de bacterias estafilococos -microorganismos presentes en la mucosa y en la piel de los humanos-. Los primeros casos del síndrome de shock tóxico descritos afectaban a mujeres que estaban utilizando tampones durante sus períodos menstruales. Sin embargo, hoy en día menos de la mitad de los casos están asociados al uso de tampones”, explica la página web de MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

La modelo cuenta en su relato que el tampón, que estaba dentro de su vagina cuando la policía la encontró y la remitió a la clínica, fue enviado a estudios. “Tres días después, los resultados regresaron con signos de TSS-1 (síndrome de shock tóxico). Mientras tanto, me pusieron en un coma inducido, todos mis órganos se estaban cerrando, mi presión arterial era inestable, sufrí un ataque al corazón, mi fiebre estaba fuera de control”, narra para InStyle.

Los médicos le salvaron la vida y sus órganos vitales, pero sus extremidades no corrieron con la misma suerte, al no llegarles el flujo de sanguíneo suficiente. Una gangrena se le desarrolló en su pierna derecha y se la tuvieron que amputar. Su pierna izquierda sobrevivió, pero le quitaron los cinco dedos y su talón también sufrió graves daños.

Wasser, quien practicaba básquetbol, no pudo volver a hacerlo ni tampoco correr, tuvo una fuerte depresión, pero la superó y ahora comparte su experiencia con muchas personas en charlas y en redes sociales. Fue esa la razón por la que decidió contar su experiencia y advertir sobre los usos del tampón. Cabe aclarar que el “SST ha sido principalmente asociado al uso de tampones súperabsorbentes, aunque puede afectar a cualquier persona, incluidos hombres y niños, que desarrollan una infección bacteriana que se complica”, explica BBC Mundo.

El dolor de su pierna izquierda se ha vuelto insportable por una úlcera abierta y según contó en los próximos meses, "inevitablemente me van a tener que amputar la otra pierna. No hay nada que pueda hace al respecto". Wasser, quien se define en sus redes sociales como sobreviviente, amputada, activista, actriz y modelo, ahora tiene 29 y con los años, su cuerpo ha producido una gran cantidad de calcio, lo que hace que sus huesos crezcan en ese pie. En su narración para la revista InStyle contó que "básicamente, mi cerebro está pidiendo a mis pies que crezcan de nuevo, y llegó al punto en que necesito cirugía para afeitarme el hueso porque se vuelve demasiado insoportable para caminar. No puedo mojarme el pie debido a la úlcera abierta".

“Las letras TSS que una vez leí en la letra pequeña enterrada en el fondo de las cajas de tampones pronto llegaron a definirme. Síndrome de shock tóxico TSS: una complicación potencialmente mortal de ciertos tipos de infecciones bacterianas. La vagina es la parte más absorbente del cuerpo de una mujer, y colocas un tampón en ese lugar que puede traer químicos, toxinas. Dicen que es raro, y por mucho tiempo me sentí sola siendo una víctima de TSS”.

Actualmente Wasser sigue en el modelaje y en la actuación. También se dedica a crear conciencia sobre la prevención del síndrome de shock tóxico, en buscar leyes para que las empresas adviertan de los riesgos del uso de eso productos femeninos, que en raras ocasiones se pueden convertir en letales.