Crystal Jackson, también conocida como “Mrs. Poindexter”, denunció que sus hijos fueron expulsados de la escuela católica en la que estaban por sus fotos eróticas.

Los tres hijos de Crystal Jackson, una mujer de California de 44 años, fueron expulsados de la escuela católica Sacred Heart en Sacramento tras meses de controversia desatada por su presencia en la plataforma OnlyFans.

En julio de 2020, el padre de uno de los niños de la escuela encontró la página de Jackson, también conocida como “Mrs. Poindexter”, en OnlyFans, y la denunció con las autoridades de la escuela.

Después de la denuncia, un grupo de madres de la comunidad “persiguió” a Jackson, según cuenta la mujer, por sus fotos provocativas, y le exigía a los administradores que expulsaran a sus hijos.

“Yo no publico mi sitio. Tienes que buscarlo. Tampoco está perjudicando a nadie, y no es de su incumbencia”, dice Jackson, quien abrió una cuenta junto con su esposo para “reavivar la llama en su matrimonio”. Según la mujer, “obtienes esta confianza en ti mismo que te hace sentir sexy”.

La pareja escribió una carta al superintendente de la escuela para explicarle la situación y mostrar que su contenido no era pornográfico. Sin embargo, el fin de semana la directora de Sacred Heart le envió un correo a Jackson para comunicarle que sus hijos no podían regresar. En el comunicado, la directora Theresa Sparks apunta a que Jackson había tratado de beneficiarse de la situación para tener más seguidores. La semana pasada, Jackson fue entrevistada por un tabloide británico, lo que generó que el escándalo creciera.

“Su aparente búsqueda de una controversia de alto perfil en apoyo de su sitio web para adultos está en conflicto directo con lo que esperamos impartir a nuestros estudiantes y se opone directamente a las políticas establecidas en nuestro manual para padres y estudiantes. Por lo tanto, requerimos que encuentre otra escuela para sus hijos”, dijo Sparks en el correo.

Jackson ha dicho que sus hijos están molestos, pero que no conocen los detalles de la situación. También dijo que esperaba que su historia animara a las mujeres a ser más amables entre sí y a tratar a los demás con respeto.

“Nunca me he dedicado a los asuntos de otras personas y no te estoy juzgando por tus elecciones. Si las mujeres pudieran apoyarse entre sí, el mundo sería un lugar mejor”, dijo Jackson.

“Mrs. Pondexter” ha logrado ganar US $150.000 con sus fotos en la plataforma, en la que luego del escándalo recibió 30.000 seguidores nuevos.