Mujer con leucemia murió tiempo antes de darle el sí a su novio

Aunque decidieron adelantar la boda, no hubo tiempo para que ambos se casaran. Sin embargo, el novio alcanzó a entregarle el anillo.

Xiao, una mujer china de 32 años, fue diagnosticada con leucemia al momento que conoció a Yang Fen de 27 años.

La pareja se conoció en 2016 y en ese momento la salud de Xiao era estable. Con el tiempo ambos decidieron casarse, pero la enfermedad de Xiao empeoró. Por esto decidieron adelantar la boda.

Llegó el día del matrimonio, pero con Xiao hospitalizada. Fen se vistió de gala y consiguió un ramo de flores para llevárselo al hospital.

La novia también hizo lo mismo. Le colocaron un vestido y la maquillaron para la ocasión. Sin embargo, no hubo más tiempo. Xiao empeoró y los médicos tuvieron que entrar a la habitación para atenderla.

De acuerdo con South China Morning Post, Fen pudo entrar a despedirse. Sin embargo, la ceremonia no se llevó a cabo y solo alcanzó a colocarle el anillo. "No quería que se fuera sola. No hay licencia de matrimonio, pero ella es mi alma gemela", dijo al medio.

Según versiones del medio, Yang Fen también ayudaba a tratar la enfermedad de su novia con 5.000 yuanes mensuales, que al cambio son US$ 727.