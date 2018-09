Multimillonario de 72 años busca mujer joven para tener descendencia

-Redacción Actualidad

Sir Benjamin Slade, un británico multimillonario de 72 años, asistió al programa ‘Good Morning Britain’ para buscar una mujer con quien pueda tener descendencia.

El aristócrata explicó que durante toda su vida ha tenido muchas novias, pero mayores de 50 años, lo que no le han permitido tener hijos debido a que no quieren o no pueden. Es por esto que entre los requisitos solicita que la mujer deba estar en edad fértil.

Otras de sus exigencias es que quien quiera ser su pareja, mida menos de 1,65 metros. Que quiera vivir en un castillo del siglo XIII, además de tener una licencia para usar armas y conducir un helicóptero.

Slade, indicó que la mujer recibirá un millón de euros semanales, como tener la posibilidad de viajar por todo el mundo. “Le daré mi tarjeta de crédito para que pueda comprar lo que desee”, dijo el británico.

El multimillonario indicó también que la mujer deberá tener un hombre joven a su lado, para que la ayude a encargarse del bebé una vez que Slade fallezca.

De acuerdo con varios medios, hasta el momento no hay candidatas que lo hayan contactado. Sin embargo, asegura que no pierde la esperanza. Por otro lado, hay quienes dudan del anuncio de Slade, porque consideran que es una broma.