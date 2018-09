Murió periodista de la BBC que le narró a sus oyentes su lucha contra el cáncer

-Redacción Actualidad

Rachel Bland falleció después de luchar durante casi dos años contra esa enfermedad. Era reconocida por su podcast "You, Me and the Big C", en el que hablaba con dos compañeras sobre su experiencia con el tumor maligno.

Rachel Bland, quien era periodista de la emisora Radio 5 de la BBC, murió de cáncer de mama después de despedirse de su audiencia. “En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que el momento ha llegado amigos, y de repente. Me dijeron que solo me quedan días (de vida). Es muy surrealista. Gracias por todo el apoyo que he recibido”, escribió Bland en su cuenta de Twitter el pasado 3 de septiembre.

En 2016, Bland fue diagnosticada con la enfermedad, ante la noticia se sometió a una mastectomía y a varias quimioterapias. Después de casi dos años de tratamientos, en agosto los médicos le informaron que había comenzado un proceso de metástasis en su organismo.

(Le puede interesar: “El fútbol fue mejor medicina que una quimioterapia”: Zulay León).

Durante su experiencia con el cáncer de mama se convirtió en la coanfitriona, junto a Deborah James y Lauren Mahon, del reconocido podcast You, me and the Big C.

Las dos compañeras de Bland sufrieron de cáncer años atrás; en el programa las tres hablaban libremente sobre la enfermedad y también le daban consejos a sus oyentes.

Bland en el trino en que se despidió de sus seguidores aseguró que James y Mahon continuarán con You, me and the Big C. “Au revoir (adiós) mis amigos”, agregó.

(Le puede interesar: Piden dejar de llamar cáncer a algunos tumores).

Steve Bland, esposo de la periodista y padre de su hijo de tres años, agradeció los mensajes de apoyo. “Nuestra hermosa y valiente Rachel murió pacíficamente esta mañana rodeada de su familia cercana. Estamos devastados, pero ella desearía que les agradeciera a todos los que se interesaron por su historia. Nunca sabrán lo mucho que significaban para ella”.

La mujer aseguró meses antes de su muerte que quería publicar un libro sobre su vida para que su hijo Freddie conociera más sobre ella a medida que creciera. Sin embargo, no alcanzó a terminarlo.