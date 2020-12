Navidad en casa, ideas top para celebrar

#Podcast – Música sin interrupciones, películas que no te has visto y planes familiares online para celebrar minuto a minuto la navidad. Mariale Rocha tiene unos súper recomendados para vivir una experiencia única llena de amor y diversión a pesar de la distancia. Escucha NOW aquí y en todas las plataformas de audio.

Estamos en una época para celebrar en familia y este 2020 no es la excepción. Gracias a la tecnología, estar en contacto con nuestros seres queridos es posible, a través de las video llamadas que han acortado distancias y fortalecido los lazos familiares. Aprende cómo celebrar una navidad online con los mejores planes para disfrutar en familia, música sin interrupciones para no perder el paso y las películas que inspiran en esta época.

Un motivo perfecto para crear nuevas experiencias que nos conecten con las personas que más amamos sin importar la parte del mundo en la que se encuentren. Escucha el nuevo podcast de NOW y comparte en familia mientras seguimos cuidando de nuestra salud.

