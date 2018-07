Neymar pide ayuda para "levantarse" en un anuncio publicitario

-EFE

El brasileño Neymar salió al paso una vez más de las críticas sobre sus caídas en el Mundial de Rusia 2018 y también sobre su actitud de "niño malcriado". Y, presentándose como un "nuevo hombre", pidió ayuda a la gente para levantarse en un anuncio publicitario.

"Pueden pensar que exagero y, a veces, es verdad que exagero, pero la verdad es que sufro dentro del campo. Ahora, realmente, no se imaginan lo que paso fuera de él", dice la estrella del PSG en el comercial de cuchillas de afeitar que colgó este domingo en su Twitter.

Eu caí. Mas só quem cai, pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo.#umnovohomemtododia



Assista o vídeo na íntegra: https://t.co/GKvLfqOIbB pic.twitter.com/3EFBx68zL8 — Neymar Jr (@neymarjr) 30 de julio de 2018

El jugador más caro de la historia, de 26 años, dice también: "cuando parezco un malcriado, no es porque soy un niño mimado, sino porque aún no aprendí a frustrarme".

"Dentro de mi aún existe un niño. A veces, este niño encanta al mundo y, a veces, irrita a todo el mundo. Mi lucha es para mantener ese niño vivo, pero dentro de mi y no dentro del campo", manifiesta Ney.

Entre imágenes suyas en blanco y negro y narrado con su voz en off en portugués, Neymar confiesa que su caída fue mucho más allá del terreno de juego y de la eliminación de la Selección en cuartos de final del Mundial. "Puedes pensar que caí demasiado, pero la verdad es que no caí. Me desmoroné. Y eso duele mucho más que cualquier pisotón en el tobillo operado", manifiesta el delantero, actualmente de vacaciones en Brasil.

"Tardé en aceptar las críticas. Tardé en mirarme al espejo y transformarme en un nuevo hombre. Pero hoy estoy aquí, con la cara limpia, de pecho abierto. Caí, pero solo quien cae puede levantarse", sigue.

Y finaliza: "Tú puedes continuar lanzando piedras o puedes quitar esas piedras y ayudarme a levantarme. Porque cuando yo me levanto, Brasil entero se levanta conmigo".