Niña defiende a compañera por tener padres del mismo sexo

-Redacción Actualidad

El programa Gente Maravillosa, que se transmite en Andalucía, España, generó un espacio para observar la reacción de las pequeñas sobre la adopción de parejas con las misma orientación sexual. Una de las menores no dudó en defender a su compañera ante quienes se le burlaban porque sus papás eran personas del mismo sexo.

El programa de televisión Gente maravillosa, emitido por el Canal Sur y presentado por Toñi Moreno, pretende mostrar las reacciones de las personas en Andalucía ante diversas circuntancias de interés social. Las situaciones son recreadas por ellos con actores y cámaras ocultas.

En el capítulo “eso no es una familia”, se destacó la actitud de Rocío, una niña que defiende a otra por el matoneo que le hacen unas compañeras por tener papás del mismo sexo.

En otro salón, las personas que llevan a cabo el experimento social les indican a las niñas cómplices por un micrófono lo qué deben decir. Al principio del video se puede observar a un grupo de chicas en un salón de baile y cómo una de ellas le pregunta a otra por dos hombres que la acompañaban.

La niña responde que eran “su papá y su papi”. Ante la afirmación, las personas que están detrás del experimento social le piden a la niña cómplice que ataque a la otra (quien también sabe del experimento) con la siguiente frase: “eso no es una familia”. Haciendo referencia a que una familia está conformada por un hombre y una mujer.

“¿Y qué pasa si ella tiene dos padres? No pasa nada”, expresa Rocío, una chica rubia que defendió a su compañera. Además, asegura que también es una familia .

La niña que hace el matoneo comienza a decir que no va a bailar con la menor que tiene dos padres. Por ese rechazo y el silencio de las otras, la pequeña Rocío decide llevarse de la mano a su nueva amiga. Pero los comentarios ofensivos no terminan y cada vez se nota más la indignación de la pequeña, pues dice que no comprende por qué es algo raro o malo.

“Pues si te da vergüenza te aguantas. Ella tiene dos padres y punto”, exclama Rocío.

Por último le piden a la menor cómplice que le pregunte a su defensora:

-“¿A ti no te importa ser mi amiga aunque tenga dos papás?”

- "No, no me importa", le responde ella.

Cuando la profesora, que también estaba implicada en el experimento, entra de nuevo al salón y pregunta por el escándalo Rocío comienza a llorar. La menor asegura que no le gusta que le digan eso a una persona. Ahí le dan la sorpresa de las cámaras escondidas y aplauden su actitud en defender a su compañera.

Al final, otra niña se acerca a abrazarla. Se trata de su hermana que tiene síndrome de down, a quien también ha tenido que defender porque “hay gente que se ha metido con ella porque tiene un síndrome y ella es una persona normal. No tienen por qué decirle nada”.

En los últimos años la Corte Constitucional avaló la adopción y matrimonio de parejas del mismo sexo en el país. En Colombia, este fin de semana se realizarán marchas en 34 ciudades y municipios para exigirle a Iván Duque, presidente electo, que su gobierno garantice los derechos de la comunidad LGBTI. El movimiento tendrá el lema “ni un paso atrás”.