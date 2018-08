Niño de dos años con espina bífida logró dar sus primeros pasos

La condición consiste en que la columna vertebral no se termina de formar durante el embarazo y deja daños en el sistema nervioso y la médula espinal. El menor celebró junto a la mascota de la familia, una perra llamada Maggie, su victoria. Sus padres grabaron el momento que ya alcanza más de 20 millones de reproducciones en Facebook.

Roman Dinkel, de dos años, fue diagnosticado con espina bífida al desde antes de nacer. Los médicos se dieron cuenta de su condición en la semana 20, por medio de un ultrasonido.

La espina bífida consiste en que la columna vertebral no se cierra completamente durante el embarazo, y eso genera daños en el sistema nervioso y la médula espinal. Entre las causas se encuentra parálisis en las piernas.

El menor estadounidense no podía caminar por esa razón. La madre del pequeño le indicó a CBS News que no perdió las esperanzas de que él pudiera hacer cosas por su cuenta. “Tuve que dejarlo caer un par de veces para que supiera que no iba a estar ahí para atraparlo, y así él tenía que aprender por sí mismo”.

En un video que se ha convertido viral en las redes sociales, los padres de Roman mostaron cómo logró caminar con ligera ayuda de sus muletas. Lo cual es un gran avance.

El en el registro se observa a la mascota de la familia, una perra llamada Maggie. “¡Mira Maggie, estoy caminando!”, le dice el niño al animal mientras sonríe.

El video tiene más de 23 millones de reproducciones en Facebook. Fue tanta la acogida de los usuarios que los padres de Roman decidieron crear una cuenta del menor en esa red social, en la que les dan distintas alternativas a las personas para ayudarlo.

Las madres gestantes pueden reducir en un 70% el riesgo de que sus bebés padezcan de esa condición sí consume diariamente ácido fólico que se puede encontrar en “cereales integrales, harinas de trigo y de maíz, y en algunas frutas”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).