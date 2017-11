Niños venezolanos logran contacto con estación espacial

Agencia Afp

A lo largo de ocho minutos y usando equipos radioeléctricos, 10 escolares interactuaron con el tripulante puertorriqueño desde una cancha de basket en la ciudad de San Cristóbal (oeste), constató la AFP.

"Buenas tardes, Joseph, muchísimas gracias. Desde la Tierra (...) enviamos un gran abrazo, fraterno, y muchísimos saludos, estamos atentos a tu respuesta, gracias por permitirnos vivir un sueño", dijo con la voz entrecortada Ricardo Benvenuto, uno de los promotores del enlace.

"Muchísimas gracias y bienvenidos todos a la Estación Espacial internacional", respondió el astronauta, desatando la emoción de unas 600 personas entre estudiantes, padres y profesores.

Antiguo maestro en Florida (EEUU), Joe dialogó con diez menores, entre ellos Verónica Benvenuto, de ocho años, quien le preguntó qué comía en el espacio.

"Comemos muy bien, aquí hay muchas tortillas porque no podemos comer pan y tenemos carne y mi favorita es bistek chicken (pollo). A mí me gusta porque es un poco picante", respondió el cosmonauta.

Diego, de 16 años, se interesó por saber si existía un protocolo ante un hipotético encuentro con extraterrestres. "No sé si tenemos un protocolo (...), pero si me encuentro con uno me voy a sentir muy feliz", afirmó Acaba.

A Víctor Gracia, de 10 años, le inquietó saber qué estudian los seis tripulantes en la estación, ante lo que Joseph le dijo que analizan cómo poder mantenerse en caso de ir a Marte o a otro planeta.

"Y hago experimentos con plantas, en este momento tengo unas lechugas que estoy sembrando aquí", expresó Joe, quien comparte en redes sociales imágenes de las plantas cultivadas en el espacio.

El contacto coronó un esfuerzo iniciado hace dos años por Benvenuto y Francisco Lorenzo, exalumnos del Colegio María Montessori, quienes lograron vincularse al programa de la Nasa Amateur Radio on the International Space Station (ARISS), en alianza con la liga mundial de radioaficionados.

La iniciativa busca incentivar el estudio de matemáticas, ingeniería, ciencias, tecnología y la exploración espacial.