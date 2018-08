"Not tonight", un Brexit de pesadilla contado en un videojuego

AFP

Un "God Save the Queen" con aires fúnebres e inmigrantes internados en campamentos forman parte de "Not Tonight", un videojuego británico que salió a mediados de agosto y que describe a una Inglaterra post-Brexit desencantada y xenófoba.

"Tengo la impresión de que vamos directo hacia un precipicio, y que nadie intenta poner un freno. El videojuego responde a este sentimiento" explica Tim Constant, 40 años, creador de este juego independiente, y desarrollado por un pequeño equipo de tres personas durante 18 meses.

El videojuego da vida a un guardaespaldas que acaba de perder su nacionalidad británica, y se ve obligado a aceptar todo tipo de trabajos para responder a las demandas cada vez más exigentes de un gobierno autoritario, cuya divisa es "trabajen duro, no busquen problemas, y entonces quizá los dejemos permanecer en Reino Unido".

"Habitualmente, política y videojuego no se mezclan, por temor a que ello pueda generar rechazo en algunos jugadores", asegura Tim Constant.

Pero para Olivier Mauco, fundador de Game in Society y profesor de Ciencias políticas en París, ello puede ser en cambio algo positivo. "Es una experiencia que se hace vivir en una Gran Bretaña distópica [...] Decidir es muy diferente y tiene un impacto porque uno comprende las consecuencias" de esas opciones.

- Sin ambigüedad -

El juego está en el top 10 de las mejores ventas de plataforma de descarga Steam, ya desde el fin de semana de su salida, y tuvo una acogida elogiosa, con comentarios "muy positivos".

Ello no impidió sin embargo la multiplicación de críticas en los comentarios: "Muchos de nosotros, jugadores, [...] estamos cansados de ver programas políticos introduciéndose en nuestro pasatiempo favorito" se queja un jugador llamado Drakhor. "Este juego me interesa, pero no voy a gastar dinero a favor de propaganda izquierdista" afirma otro, Progeria Pete.

Estas posiciones no asustan en absoluto a Tim Constant: "sabía que habría rechazo en torno a este tema" admite. Pero ello podría "ayudar" a los jugadores a "reflexionar un poco más sobre la situación".

"Not tonight" está de momento disponible en inglés en PC a través de plataformas de descarga por unos 15 euros. Se prevé que salga en consola a principios de 2019.