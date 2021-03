Noticiero 15/30: empieza la segunda temporada del informativo de Unisabana Medios

Esta producción busca alejarse de la presentación de noticias tradicional para hacer una fusión de periodismo con estilo juvenil, según Unisabana Medios, el medio de comunicación de la Universidad de la Sabana. En esta primera entrega de la segunda temporada hay informes sobre la reactivación económica del sector del entretenimiento, un perfil del fotoperiodista colombiano Federico Ríos y un panorama del estado de la alternancia académica en el país.

En el primer episodio de la segunda temporada de 15/30, el noticiero hecho por estudiantes de la Universidad de la Sabana, el comediante Alejandro Riaño asegura que hacer un evento con un aforo del 30% no le cubre ni los gastos por arriendo de una oficina. Riaño, María Camila Gómez, directora comercial de Tu Boleta, y Germán Gómez, socio del Movista Arena, dan sus puntos de vista sobre la reactivación del sector del entretenimiento. En esta edición también podrá ver la historia de Federico Ríos, uno de los fotoperiodistas de más renombre en el país y cuyo trabajo es publicado en The New York Times, entre otros medios prestigiosos.

15/30 es el noticiero creado por Unisabana Medios, el centro de medios de comunicación de la Universidad de la Sabana. Una de sus características es que tiene cinco conductores y las noticias están divididas en ese número de secciones y con colores que las identifican con un tema en específico.

El amarillo representa las noticas positivas, el rojo a los temas con los que hay que estar alerta, el azul es poder, el naranja es creatividad y juventud, y el verde es desarrollo.

Si quiere ver el primer capítulo de la segunda temporada haga clic acá.