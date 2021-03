Observatorio a la Gestión Educativa ExE, más herramientas para tomar mejores decisiones

Conozca la iniciativa de datos abiertos que focaliza su atención en la gestión del sector educativo para generar comprensión, incidencia y reflexiones.

Colombia tiene un sistema educativo descentralizado, lo cual hace necesario el análisis de sistemas de información que pongan en diálogo los contextos institucionales, locales y nacionales, organicen la información para facilitar la toma de decisiones y conocer con precisión el estado de cada territorio.

Por lo tanto, contar con una herramienta donde se puede hacer seguimiento de la gestión del sector educativo es clave para el fortalecimiento y el desarrollo sostenible de la educación en Colombia.

Es así como la presentación del Observatorio a la Gestión Educativa ExE de la Fundación Empresarios por la Educación, es un motivo de celebración.

Esta herramienta, que está dirigida a todos los que quieran conocer el estado de la educación en los territorios, es una iniciativa de datos abiertos que focaliza su atención en la gestión del sector educativo para generar comprensión, incidencia y reflexiones, que promuevan buenas prácticas y mejoren el uso de recursos.

Carlos Enrique Cavelier, coordinador de sueños, presidente de Alquería y presidente del consejo directivo de la Fundación Empresarios por la Educación, fue uno de los invitados que inició el encuentro y confirmó que “en la página del Observatorio habrá la mayor cantidad de datos sobre el sector educativo en Colombia”, y añadió que entre los objetivos del Observatorio” está generar una conversación alrededor del futuro de la educación a partir de un análisis de los datos y de las relaciones de variables e indicadores para la toma de decisiones en la política pública”.

“Lo que no se mide no se debe hacer, porque entonces uno trabaja en el aire. Los datos nos permiten saber si avanzamos o no. Por eso, todas las herramientas que dará el Observatorio les permitirán a las instituciones educativas del país, a los rectores, a los docentes y a las Secretarias de Educación analizar cómo van, presentar nuevas estrategias y tomar mejores decisiones”, aseguró Carlos Enrique Cavelier.

En el Observatorio a la Gestión Educativa ExE se puede consultar los indicadores de recursos, proceso, resultado, impacto, potencial humano, democratización y metas de los Planes de Desarrollo. Asimismo, se pueden encontrar relaciones entre variables y filtros de acuerdo a su interés.

Según Diego Sánchez, director del Observatorio de la Fundación Empresarios por la Educación, y otro de los invitados al encuentro, “los datos abiertos están en un lenguaje claro y sencillo y tienen como propósito proporcionar herramientas de análisis de la información sobre los Planes de Desarrollo y los recursos financieros que se inviertan en las entidades territoriales y en el Gobierno nacional”.

“El Observatorio, que focaliza su atención en la gestión del sector educativo para generar buenas prácticas, tiene cuatro objetos de estudio: el Sistema Nacional de Indicadores Educativos, los Planes de Desarrollo nacionales, la democratización y el potencial humano”, añadió Sánchez e informó que la página web del Observatorio es www.obsgestioneducativa.com.

Además de las buenas noticias sobre el nuevo Observatorio, también hubo dos conversatorios con importantes personalidades de la educación. El primero de ellos fue “La importancia de contar con datos para tomar mejores decisiones”, a propósito de la nueva herramienta.

Allí, Cecilia María Vélez, exministra de Educación, aseguró que no se puede administrar el sector si no se tienen datos e información.

“El sector educativo es el mayor empleador, es una empresa enorme. El porcentaje de dinero que ponemos desde el Estado para la educación sé que no es suficiente y que puede crecer mucho más, pero comparado con todos los otros sectores es enorme y realmente se tiene que manejar con data. Es mucho dinero, entonces hay que utilizarlo muy bien”, dijo la exministra.

“Adicionalmente, la referenciación de qué están haciendo los otros, que nos dan las cifras, puede ayudar a unos y a otros”, añade.

Por su parte, Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, menciona que son varios los frentes para la transformación del sistema y que uno en los que ha trabajado la Fundación desde hace 10 años fue el liderazgo educativo a través de “Rectores Líderes Transformadores”.

“Luego de todo este recorrido, y para seguir apoyando la trasformación de la educación, hoy nos encontramos en otro momento y es hablar de la importancia de la gestión educativa y de la toma de decisiones a partir de las herramientas y de los datos, que le permita a uno comprender el contexto”, enfatiza Andrea Escobar.

“¿Cómo nos hacemos esas preguntas correctas para apoyar al sistema en general y así tener calidad educativa en la prestación del servicio?”, es una de las preguntas que el Observatorio ayudará a resolver, según la directora de la Fundación.

(Lea también: Una iniciativa para generar cambios que trasciendan en el tiempo)

Por otro lado, en el Valle ha sido un éxito tomar decisiones a partir de los datos; por lo tanto, Mariluz Zuluaga, secretaria de Educación del departamento, aseguró que “la democratización en la educación es la base de una sociedad de iguales, pero esto no puede limitarse solamente al acceso a la escolaridad, esto va más allá y estas condiciones de igualdad deben ser también en la selección y en la distribución de los saberes y en la organización, para eso son claves los datos”.

Para cerrar el lanzamiento, María Victoria Angulo, ministra de Educación; Emiliana Vegas, de la Brookings Institution, y Felipe Barrera, profesor asociado de la Universidad Vanderbilt, en Estados Unidos, conversaron en el panel “Reflexiones de la educación en emergencia”. Allí, la ministra dijo que “estos meses de preparación han sido muy importantes para implementar el proceso de alternancia en los territorios. Gracias a este trabajo, 83 de las 96 secretarías de educación ya han iniciado el retorno en alternancia”.

Mientras tanto, Emiliana Vegas dijo que “la pandemia nos ha permitido transformar la educación. Ahora más que nunca existe una valorización enorme al docente y al rol de la escuela, no solo para facilitar el aprendizaje sino también para proveer un espacio de apoyo socioemocional”. Idea que complementó Felipe Barrera, quien afirmó que “si algo positivo nos deja la pandemia es que los profesores están enfrentados a cambiar la pedagogía orientada a la tecnología”.