Ordenan a Hugo Ospina retractarse de llamar “delincuente y bandida” a Lina Tejeiro

Al fallar una acción de tutela, un juzgado le ordenó a Hugo Ospina, líder de uno de los gremios de taxistas en Bogotá, retractarse de haber llamado “delincuente y bandida” a Lina Tejeiro. El pleito entre ambos se remonta a principios de octubre pasado, cuando la actriz expresó en sus redes sociales que apoyaba la plataforma de transporte Cabify, lo que hizo que el líder gremial la acusara de “apoyar y comprar cosas robadas e ilegales”.

El fallo, con fecha del martes 31 de octubre, busca proteger el buen nombre y honra de Tejeiro y le da un plazo de 48 horas a Ospina para que formule una “retractación explicita” tras insultarla. Adicionalmente, ordena al líder gremial eliminar los comentarios expresados de todas las plataformas virtuales en las que publicó los agravios contra la actriz.

“Se ordena a Hugo Alberto Ospina que, dentro del término de 48 horas, emita una retractación explícita de la sindicación contra (Lina Tejeiro) de ‘delincuente y bandida’, y de ‘apoyar y comprar cosas robadas e ilegales’, aclarando que esas afirmaciones no se basan en ningún pronunciamiento de autoridad judicial que lo acredite; por consiguiente, que no es cierto lo dicho”, señala el fallo judicial.

Hugo Alberto Ospina Agudelo

Ospina no tomó nada bien la invitación de la actriz y arremetió contra ella. El líder gremial escribió en su cuenta de Facebook unas fuertes declaraciones que desataron gran polémica: “La verdad no sé quién será Lina Tejeiro. Lo único que sé es que es una bandida y delincuente. Me imagino que apoya el narcotráfico o el celular será robado, tiene pinta de comprar cosas ilegales y robadas“.



Las redes sociales se inundaron de críticas en contra de Hugo Ospina, en especial, por la afirmación de que Tejeiro es “una bandida y delincuente”. La actriz de "La ley del corazón" le respondió a Ospina, “Por personas como usted y taxistas como usted, yo prefiero utilizar una plataforma que me dé seguridad y tranquilidad a la hora de viajar como Cabify”.



Tejeiro también realizó una salvedad y afirmó que no todos los taxistas son así. Pero a pesar de las críticas Ospina publicó en su cuenta de Twitter que se mantenía en su opinión. “Reitero es una bandida y delincuente. Todo aquel que apoye actividades ilegales es bandido y delincuente como si apoyará el narcotráfico”.