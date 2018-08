Padre baila con su hijo autista para crear conciencia

Marcos Mion es un presentador de televisión brasileño que publicó un video en el que baila con su hijo Romeo, quien tiene autismo. El trastorno neurobiológico afecta a uno de cada 160 niños, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Incluso mis amigos más cercanos me preguntan cómo es vivir con un niño especial. Romeo es así. Cuando se ríe es de verdad, pero cuando se enfada también. Cuando llora, la lágrima es más fuerte que la serenidad, pero cuando es feliz, su cuerpo tiembla entero y empieza a mover las manos y salta de una manera que es imposible de sobreactuar”, escribió el padre en su publicación de Facebook.

El video que alcanza los 6,5 millones de reproducciones ha ayudado a visibilizar lo que es compartir con una persona que tiene autismo. Los síntomas característicos de este trastorno son la deficiencia persistente en la interacción social y en la comunicación con otras personas. Generalmente dura toda la vida.

“Cuando él ama es por completo. Y cuando no amas, no tiene sentido. Cuando la gente baila el mundo entero desaparece y no hay nada más placentero e importante que la conexión formada allí en ese momento. Dando sentido a la frase: baila como si no hubiera nadie mirando”.

Varios usuarios de la red social aprovecharon para compartir fotos de sus familiares que también sufren de esa condición. Uno de los comentarios, que tiene más de 12.000 ‘me gusta’, fue el de una madre que compartió una foto con sus dos hijas con autismo.

“Suerte de quién pueda vivir con un niño especial, el amor es la mayor conexión que tengo con mis hijas”, escribió la mujer.

Al final de su publiación, Mion invita a sus seguidores para que busquen formas de conectarse con sus hijos. Resalta que son momentos importantes que a veces los padres necesitan más que los hijos.