Pedro, el niño brasileño que dibujó su propio álbum del Mundial

Redacción deportes

El pequeño, nacido en Sao Paulo, conmovió a todo Brasil luego de que los medios se enteraran de su historia. A pesar de no tener mucho dinero, Pedro siempre ha sido aficionado al fútbol. Según su madre, que es cajera de un supermercado, el corazón se le partió luego de no poder comprarle el álbum Panini de Rusia 2018.

Ganando un salario mínimo, y aunque ella podía comprarle el álbum, sabía que no podría llegar a llenarlo porque eso implicaría un gasto extra en láminas y sobres. Para completar el álbum, un brasileño debe gastar unos 270 reales que equivalen a 210.000 pesos colombianos, un valor que no podía costear la famila de Pedro. Aunque, esto no fue impedimento para el ingenio de un niño.

Con la ayuda de internet y de algunas láminas que le regalaron sus compañeros, Pedro comenzó a dibujar uno a uno a todos los jugadores de las 32 selecciones que están en el Mundial. “Pensé que se iban a reír de él por no tener el álbum, porque los otros chicos sí lo tienen original y el de él ni siquiera es una imitación, sino dibujado", le aseguró su madre a una cadena de televisión del país.

La preocupación de la madre hacia un posible rechazo por parte de sus compañeros desapareció luego de que Pedro se convirtiera en furor dentro de su colegio. Incluso, los mismos profesores incitan hacia la continuación de su álbum, pues Pedro sólo cuenta con unas cuantas láminas dibujadas por él. “Usamos los dibujos de Pedro para motivar a los otros alumnos", contó María Cristina Herculani, profesora de educación física.

Original o dibujado Pedro ya cuenta con dibujos de sus jugadores favoritos como Neymar, Cristiano Ronaldo y Messi y aseguró que iba a continuar dibujando, “Quiero hacer una con todos los jugadores levantando la copa", señaló.

En Colombia el álbum de la marca italiana se lanzó el 22 de marzo el cual contó con 80 páginas a color, con un total de 670 láminas, de las cuales 50 son especiales. El valor de la caja con 104 sobres es de $218.400 pesos, mientras que un sobre de cinco láminas está en $2.100 pesos. En promedio, llenar el álbum puede costar entre $290.000 y $400.000.