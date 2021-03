¿Pensando en remodelar sus espacios? Herramientas para una buena elección

Alfa le brinda diseño, innovación y tecnología en un solo lugar para tomar la mejor decisión de compra y con mayor seguridad. Consejos.

En tiempos de pandemia cambiaron muchos aspectos de la vida cotidiana, incluso, muchos hablan de la “nueva normalidad”. Las casas, por ejemplo, no tenían espacios adecuados para el teletrabajo o la educación virtual, elementos primordiales en el día a día de las personas en la actualidad.

También cambio la forma en como el comercio ofrece los productos a sus clientes, las empresas no solo tuvieron que modificar y fortalecer sus propuestas de valor si no también sus espacios físicos para brindar mayor comodidad y seguridad a quienes los visitan.

Pues, lo que no ha cambiado, es la necesidad de buscar los mejores elementos de diseño y remodelación para el hogar, sobre todo en estos tiempos, cuando se convirtió no solo en el lugar en el que se pasa el mayor tiempo, si no en donde se desarrollan actividades de diferentes tipos inimaginables un año atrás.

Por lo tanto, pensando en ofrecer una variada oferta de productos de calidad, con todas las medidas de bioseguridad, la empresa colombiana Alfa, que cuenta con 34 tiendas propias a nivel nacional, ubicadas en 17 ciudades principales e intermedias, rediseñó sus tiendas para satisfacer a todos quienes quisieran o tuvieran la necesidad de renovar sus hogares o lugares de trabajo.

“En Alfa fabricamos y comercializamos materiales para la remodelación de los espacios en el hogar con el propósito de que nuestros clientes puedan adaptarlos para desarrollar actividades que por pandemia deben hacerse en casa. Por ejemplo, si buscan hacer un gimnasio, dotamos los materiales para contar con pisos y superficies más resistentes al tráfico y al impacto como nuestras cerámicas” dice Carlos Alberto Boggio.

“También está la opción de conseguir pisos más cálidos para estar en compañía de los pequeños con alternativas como las maderas laminadas, además redecorar con pinturas Alfa con más de 1.000 opciones de color. Cocinas funcionales, baños con muebles prácticos para almacenar, sanitarios y griferías ahorradoras de agua y productos, que, usados en terrazas, como el gres con exposición a la intemperie, nos ayudan a disfrutar del aire libre confiando en su duración y resistencia”, afirma Carlos Alberto Boggio.

Las tiendas de Alfa se diseñaron basadas en el customer journey (el comportamiento de compra de los clientes) a la hora de remodelar, entendiendo que cuando llegan a las tiendas lo hacen con una idea preconcebida y ya han investigado en redes sociales, páginas web o en sitios de inspiración.

Además, entendieron que las personas cuando van a hacer un cambio llegan al punto de venta buscando una solución para un espacio de la casa. Por ejemplo, el baño, la cocina, el estudio, la terraza, entre otros. Es por esto que las tiendas Alfa tienen organizados los productos y materiales necesarios para resolver la remodelación de ese espacio en particular.

Diseño, innovación y tecnología en un solo lugar

Además de los renovados espacios, perfectamente diseñados, las tiendas Alfa, en su constante promesa de estar a la vanguardia y ofrecerles los mejores productos y servicios a sus clientes, también cuenta con herramientas tecnológicas interactivas para uso directo de sus visitantes.

Las tiendas, cuentan con mesas de arquitectura donde el cliente, en compañía de un asesor especializado, puede hacer combinaciones y probar materiales de diferentes estilos y ver como quedaría su remodelación mediante un simulador de espacios que le muestra el producto y los estilos de instalación.

Además, si lo requiere, con el Centro Virtual de Diseño, los clientes pueden solicitar uno a la medida orientado por un experto quien lo acompañará en el proceso de elección de los productos y colores más adecuados para su proyecto de remodelación hasta por 40 m2, solo debe tener las medidas o plano del espacio y fotografías.

El cliente debe diligenciar el formulario que encuentra en https://www.alfa.com.co/servicio-de-diseno/, desde Alfa lo llamarán e iniciarán un trabajo de contacto a través de reuniones virtuales para diseñar el espacio sin ningún costo y sin tener que desplazarse a la tienda.

Alfa también cuenta a través de www.alfa.com.co con un recorrido virtual a una de sus tiendas, en donde el cliente puede navegar para ver la exhibición de productos y elegir materiales para su remodelación.

Consejos para su remodelación

Si desea hacer una renovación, es importante hacer una planeación del proyecto teniendo en cuenta el espacio y sus medidas, así podrá empezar a inspirarse con referentes de remodelación. Asimismo, debe proyectar un presupuesto de materiales, mano de obra e imprevistos, así como la fecha en la que realizará su proyecto. No debe precipitarse en tiempos ya que deben consultarse la disponibilidad de materiales y el tiempo del profesional que hará la instalación.

“Es importante tener en cuenta la calidad del producto y el uso recomendado, por ejemplo, instalar un piso de interiores en exteriores no es una buena decisión, por lo tanto, no dude en preguntar la recomendación técnica del producto, los expertos están ahí para ayudarle”,

