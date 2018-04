Perros rescatados se convierten en modelos de superación

Perfección imperfecta, un retrato de la belleza animal

Camilo Gómez Forero

Perros sin ojos, sin patas o llenos de cicatrices son los modelos que posan frente a la lente de la australiana Alex Cearns. La fotógrafa, que creció rodeada de perros abandonados, fue proclamada una de las mejores en su profesión por la revista Perros de Hoy de Reino Unido. Su trabajo compone una tarea muy seria que conecta a los seres humanos con los animales a través del sufrimiento y de historias de superación.

“Las personas dicen que ser un fotógrafo de animales nunca será un trabajo de verdad, porque nadie quiere esas fotos, pero es lo que yo quería ser”, declaró Cearns. “Significa foco, luz, una buena toma, líneas fuertes y animales felices. La felicidad es lo más importante, quieres estar seguro de que están pasando un buen rato”. La australiana ha mantenido una gran comunicación con los animales desde joven y todos aquellos necesitados de rehabilitación han tenido un refugio en su casa. Además de la fotografía, Cearns se destaca por sus negocios y filantropía, pues se ha asociado con fundaciones de protección de fauna y ha provisto de fondos a cerca de 40 organizaciones de conservación animal.

“Estas criaturas que han perdido una pata, han nacido sin ojos o aún muestran las cicatrices de un abuso anterior continúan viviendo, quieren ser incluidas e involucrarse en todo lo que pueden”, declaró Cearns al diario inglés The Guardian tras el éxito que está teniendo su libro. Perfect Imperfection: Dog Portraits of Resilience and Love es una obra editorial compuesta por las mejores fotografías de Alex Cearns que capturan la determinación de algunos animales por resistir a las adversidades y continuar viviendo con alegría. Las historias retratadas en su trabajo pueden servir de ejemplo para algunos seres humanos.

“Los perros del libro llegan a mi estudio traídos por sus dueños o estaban en centros de rescate a la espera de conseguir una familia. Muchos de ellos han sido adoptados por organizaciones de rescate y todavía muestran el miedo de su vida pasada. A otros se les tienen que realizar cirugías para tratar enfermedades como cáncer y por eso se les tienen que extirpar extremidades u ojos”, le contó Cearns a El Espectador.

Su actividad ha promovido el rescate y la conservación de animales y ha conseguido un gran reconocimiento. Su trabajo es seguido por miles de personas en las redes sociales.

“Muchas personas han respondido favorablemente a Perfect Imperfection. Creo que ven a estos perros como yo: como seres sensibles que necesitan el mismo amor que cualquier otro perro y que también están dispuestos a ofrecer lo mismo”, señaló la fotógrafa.

El desafío que se ha impuesto la australiana ahora es encontrar la cura para el cáncer canino, tarea que de realizarse podría escalar a resolver esta enfermedad en los humanos.

“Escucho tantas historias emocionales que sería difícil escoger la más sensible. Todas me afectan por igual. Cualquier hecho de crueldad animal es para destruir el alma y romper el corazón. ¿Cómo pueden algunos seres humanos ser tan amables por un lado y tan crueles por el otro?”, se pregunta la fotógrafa.

Cearns ha conseguido con su trabajo viajar por todos los continentes retratando animales. Además de perros y gatos, la australiana fotografía orangutanes, osos, aves, reptiles y criaturas marinas. “Los perros y gatos son los más difíciles”, asegura.

Los 60 protagonistas de su libro han luchado de diferentes maneras para adaptar sus cuerpos a un nuevo estilo de vida. La obra ha sido galardonada con premios en su país natal y en el Reino Unido y se ha convertido en un éxito en ventas en internet.

“La tenacidad de los animales para superar las adversidades nunca ha dejado de sorprenderme. Aprovechan al máximo la vida y de ellos aprendí mucho sobre siempre ver lo positivo en cada situación y nunca darme por vencida”, puntualizó la artista.