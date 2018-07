Periodista de Univisión habló de agresión sexual que sufrió en el Mundial

-Redacción Actualidad

La periodista Ahtziri Cárdenas fue víctima de agresión sexual por parte de un hombre mientras cubría el Mundial de Rusia para el Noticiero Univisión, en la Plaza Roja de Moscú.

Cárdenas estaba preparando un reportaje cuando el sujeto se le acercó al oído y le susurró palabras obscenas en ruso. “En ese momento yo no supe lo que me estaba comentando, después me lo explicó un intérprete”, dijo Cárdenas en un video publicado por Univisión

En el video quedó registrado cómo el desconocido regresó donde estaba la periodista y se acercó a ella mientras se inclinaba. “Aunque no se ve en cámara, lo que él hizo fue tratar de tocar mis partes íntimas y después, cuando yo me quité, intentó abrazarme”, explicó la periodista.

El momento en el que Cárdenas relata que se apartó no quedó grabado, pero, según ella, apenas reaccionó al ataque, el sujeto huyó y se perdió en una multitud de personas que se encontraban en la zona. La mujer aseguró que en la plaza había policías y dos de ellos fueron detrás del sujeto pero no lograron capturarlo.

“Esta no es la primera vez que durante el Mundial varias periodistas hemos sido increpadas por ciudadanos que creen que pueden venir sobre nosotras y utilizarnos como un objeto sexual”, dijo Cárdenas. Añadió que lo consideró un acoso y un acto de cobardía.

Durante la Copa del Mundo, la colombiana Julieth González Therán también denunció a través de su cuenta de Instagram que un ciudadano ruso le tocó uno de sus pechos y la besó mientras hacía reportería en Moscú.

González trabaja para el medio alemán Deutsche Welle (DW). En el video que compartió en la red social con la agresión, escribió el siguiente mensaje: “¡Respeto! No merecemos este trato. Somos igualmente valiosas y profesionales. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites del afecto y el acoso”. El agresor se disculó con ella por medio de un mensaje enviado al medio alemán.