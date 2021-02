Pocas cosas se comparan con la satisfacción de alimentarse con comida sana, deliciosa y nutritiva, por eso, los pescados y mariscos siempre serán una de las mejores alternativas para su placer y bienestar. Coma sano, viva bien y encuentre las mejores opciones en Dispez Río y Mar.

Son muchos los estudios que aseguran que comer pescados y mariscos es beneficioso para el ser humano ya que aporta nutrientes esenciales para la salud, para el desarrollo, aporta pocas calorías y se digiere fácilmente. Además, por su gran variedad y oferta, son productos ideales para diversos gustos y presupuesto.

El consumo de omega 3, además, está recomendado por autoridades de salud y nutrición de todo el mundo como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana para la Salud (OPS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) debido a los beneficios nutricionales del consumo de estos ácidos grasos.

A esto se suma la EFSA (European Food Safety Authorithy), quien ha reconocido la importancia del omega 3 para la salud cardiovascular con una opinión positiva del desempeño del EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico) en la mantención de las funciones cardiacas normales.

De la misma forma, la EFSA asegura que el consumo de omega 3 también se ve reflejado en la salud mental, ya que los ácidos grasos poliinsaturados son el componente esencial en la estructura del cerebro en todas las etapas de la vida, sobre todo durante la infancia, ya que ayuda a mejorar la atención y el aprendizaje, la salud cognitiva, el soporte de la memoria y la reducción de los síntomas de depresión.

Según, la Clínica Mayo, en Rochester, Estados Unidos, “los pescados grasos como el salmón, la trucha, el arenque y el atún contienen la mayor cantidad de omega-3 y en consecuencia ofrecen el mayor beneficio”.

Calidad, clave para obtener sus beneficios

A pesar de sus múltiples beneficios, también hay muchas variantes que influyen en el sabor y los valores nutricionales del pescado. Uno de ellos es la preparación, pues entre más sal, condimentos o salsas le agregue, menos sano será. También es clave el proceso de cocción e indiscutiblemente la frescura y la proveniencia del producto.

Por eso, a la hora de comprar pescado, tenga muy en cuenta la trayectoria, los índices de calidad del producto, de dónde lo traen, entre otros valores de gran importancia como los compromisos medioambientales de la empresa.

Una muy buena opción es Dispez Río y Mar, una empresa familiar que nació hace 24 años, gracias al trabajo de dos primos con muchas ganas de emprender. En un principio se llamaron Dispez Amazonas, debido a que solo comercializaban productos de río como el bocachico, el pirarucú, tucunaré, todo tipo de bagres, etc. Sin embargo, años después, la compañía se destaca por la gran variedad de pescados de mar que día a día ofrecen y descubren.

“La empresa nace en Leticia, Amazonas, gracias a la unión que hacen Alfonso Morales y Edwin Guzmán, primos hermanos que a lo largo de la vida ya habían trabajado juntos y está era una oportunidad más. Luego de crear Dispez Amazonas vieron la oportunidad de expandir su mercado y su portafolio de productos, así que empiezan una tarea de transformación, búsqueda de productos, innovación y demás”, cuenta Fernanda Guzmán, Brand Strategy Manager de Dispez Mar y Río.

“Además, asumieron el reto de adaptar y renovar sus instalaciones ya que ahora no solo trabajarían con productos de río, sino que también procesados, de mar, y cultivo (mojarras), de hecho, este último proyecto dio como resultado la creación del proyecto acuícola, este se encuentra en la región del Huila. En el camino se cayeron y se levantaron cientos de veces, pero siempre han mantenido su norte fijo, ser una compañía líder en el sector pesquero en Colombia”, añade Fernanda Guzmán.

Productos conscientes y responsables

Dispez Río y Mar es mucho más que una empresa de pescados y mariscos, es la construcción de un sueño, la responsabilidad de llevar buenos productos, el compromiso de satisfacer a los colombianos que disfrutan de las delicias del mar y el río.

Hablar con quienes allí trabajan, es contagiarse del gusto por hacer bien las cosas y querer saborear los más deliciosos platos.

“Me podría quedar horas y horas explicando no únicamente que vendemos sino también por qué. Pero en resumen en Dispez Río y Mar se puede conseguir cualquier producto de río que imagine como el tucunaré, bagres, cajaro y nuestro adorado Pirarucú, el pescado de agua dulce más grande del mundo, ¡que tiene un sabor de no creer!”, enfatiza la Brand Strategy Manager de Dispez Mar y Río. Y, ¿Cómo no querer probarlo?

“También tenemos mariscos, calamares, y una variedad de productos de mar inimaginable. Ay hay que hablar del cultivo, pues el tema de las mojarras es importante para nosotros ya que para control de calidad decidimos, como ya lo mencioné, tener nuestro propio proyecto acuícola en donde controlamos el crecimiento y todos los índices de calidad de una de las especies más apetecidas en el mercadeo pesquero”, complementa Fernanda Guzmán.

Pero, además, la oferta de productos en Dispez continúa, ya que actualmente la compañía se está transformando y entre sus apuestas está ampliando su portafolio. Por lo tanto, además de encontrar los pescados y mariscos que necesite, también podrá encontrar los productos que precise para preparar y acompañar sus preparaciones como condimentos, salsas, vinos, cervezas, entre muchos otros. Todo, de la mejor calidad, en un mismo lugar.

Lo mejor es que actualmente se puede encontrar Dispez Río y Mar en diferentes ciudades de Colombia. La empresa para el consumidor final está en Bogotá, Neiva, Barranquilla y Pereira. En cuanto al canal mayorista brindan un alcance a nivel nacional, ya que sus tiendas en estas cuatro ciudades también funcionan como puntos de almacenamiento y distribución.

Asimismo, cuentan con una tienda virtual, donde desde la comodidad de su casa, puede pedir productos frescos, variados y deliciosos.

Sostenibilidad, pieza fundamental para la empresa

La sostenibilidad es otro tema clave para Dispez Río y Mar, por lo tanto, cuentan con importantes estrategias que contribuyen con el compromiso medioambiental.

“Somos conscientes de varios aspectos, entre ellos en que es vital para nosotros velar por el respeto al crecimiento de las especies dado que, si no garantizamos esto, nuestra fuente de trabajo se agotaría y representaría un problema gravísimo. Entonces en primera instancia uno de nuestros compromisos ambientales es respetar los tiempos de vedas instaurados por la AUNAP”, afirma Fernanda Guzmán.

“Por otro lado, en la compañía comercializamos Pirarucú, una especie de mucho cuidado dado que se encuentra en vía de extinción. Pero como bien lo decía, proteger la especies conlleva un tema de respeto con respecto a etapas de crecimiento, es por esto que, de la mano de la Gobernación del Amazonas, en Brasil, tenemos un proyecto en donde brindamos oportunidad laboral a las comunidades indígenas, ya que ellos son los encargados de velar por el cuidado de estas especies en unas piscinas naturales en el río Amazonas. Una vez la autorización se tenga a través de ellos y de todos los entes encargados, procedemos con la pesca y procesamiento de la especie. Es un proyecto muy satisfactorio ya que velamos ambiental y socialmente por una gran comunidad”, añade la Brand Strategy Manager de Dispez Mar y Río.

Los proyectos de la empresa cada vez son más grandes y ambiciosos. Sus productos son la mejor bandera para transformarse y ofrecerles a sus consumidores finales un lugar donde la experiencia del consumo de pescados y mariscos sea completa.

Por lo tanto, están remodelando todas sus sedes de tal forma que se adecuen a las necesidades y gustos de sus consumidores. Por otro lado, también están estrenando un formato, el cual es “Dispez Express” el cual busca estar cada vez más cerca de sus clientes con todos los productos que requieran, por el momento tienen dos en Bogotá, que se encuentran ubicados en Cedritos y en Chía.

Asimismo, y como complemente a la expansión del portafolio, están haciendo mucho énfasis en productos de alta calidad, excelentes para la salud y que estén al alcance todos sus clientes.

“Somos una compañía familiar, en donde creemos que los valores que precisamente nacen en el núcleo familiar son los mejores para cimentar y desarrollar una empresa. En este orden de ideas, uno de nuestros diferenciales es precisamente eso, la familiaridad que contiene nuestra compañía. Por otro lado, también nos diferencia nuestro amplio portafolio e índices de calidad en cada uno de nuestros productos, tratamos de que todos estos sean alimentos con consciencia y enfocados en las necesidades del consumidor colombiano”, concluye Fernanda Guzmán.

AQUÍ puede encontrar más información.