Polémica en Francia por la subasta de un guillotina de mediados del siglo XIX

/ EFE

No es la primera vez que ocurre con este tipo de objetos macabros. En 2014 salió la subasta otra guillotina por 40.000 euros (137.522.080 de pesos colombianos) en Nantes, lo que suscitó protestas, pero no encontró comprador.

La subasta el próximo 11 de julio en París de una guillotina que perteneció al Ejército francés a mediados del siglo XIX ha generado polémica por las sensibilidades que pueden sentirse heridas por la puesta en valor de una máquina mortífera .



La guillotina, adquirida en un proceso de liquidación judicial, ha sido valorada inicialmente en una horquilla entre 5.000 y 8.000 euros, es decir entre 17.190.260 y 27.504.416 de pesos colombianos, indicó la casa de subastas Drouot, que se encarga de la venta.



Un portavoz del Consejo de Ventas Voluntarias, institución dedicada al control de subastas y compraventas de arte en Francia, citado hoy por el diario Le Parisien, afirmó que había advertido al subastador, Pestel-Debord, de que no procediera a la venta del artilugio. "De la misma manera que la vestimenta de los deportados o los instrumentos de tortura, este objeto pertenece a lo que llamamos ventas sensibles", señaló.



Añadió que no es la primera vez que ocurre con este tipo de objetos macabros. En 2014 salió la subasta otra guillotina por 40.000 euros (137.522.080 de pesos colombianos) en Nantes, lo que suscitó protestas, pero no encontró comprador.



En marzo de 2012 se produjo un intento de adjudicación de 812 objetos que habían servido para torturar o matar en tiempos coloniales en la Argelia francesa. Entonces fue el Ministerio de Cultura el que anuló la venta.