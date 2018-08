Policía en Alemania rescata a hombre que era perseguido por una ardilla bebé

Un ciudadano de Karlsruhe, Alemania, fue rescatado por las autoridades locales de una ardilla que aparentemente no lo dejaba solo. El hombre, cuya identidad se mantiene en secreto, llamó a la policía local para alertar de la situación a las 08:00 horas locales. Los oficiales atendieron la petición en breve y enviaron una patrulla para investigar el hecho, según se conoció en un comunicado.

Al llegar a la escena, los policías encontraron efectivamente que el hombre era perseguido por un roedor. Los funcionarios de la policía intentaron atrapar al animal, aunque no fue un operativo sencillo. "La ardilla evidentemente proporcionó mucha diversión y entusiasmo", afirmaron las autoridades.

"¡Ayuda, estoy siendo seguido por una ardilla!", fue el llamado de auxilio que le dio el hombre, cuya identidad no se conoció, a las autoridades de Karlsruhe.

Tras atrapar al animal, los oficiales descubrieron que se trataba de una cría de ardilla. "Es muy frecuente que las ardillas que han perdido a sus madres busquen por un reemplazo y luego enfocarse en una persona", afirmó Christina Krenz, portavoz de las autoridades. "Estos animales pueden ser muy persistentes, no solo corriendo detrás de personas sino fijándose en ellas. Puede ser aterrador. El hombre no sabía qué hacer y por eso llamó a las autoridades", agregó.

„Hilfe, ich werde von einem #Eichhörnchen verfolgt!“ Eventuell mit diesen Worten richtete sich am Do, gegen 8:00 Uhr früh, ein Mann an den Karlsruher Polizeinotruf.



Zur PM: https://t.co/QwOz51pXH8



Eure #Polizei #Karlsruhe pic.twitter.com/hMIeu6g0tS