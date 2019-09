¿Por qué no se puede entrar al Área 51?

El Storm Area 51, un evento convocado por Facebook para irrumpir en la popular instalación militar estadounidense en el estado de Nevada, estaba llamado a ser un suceso “fuera de este mundo”. Sin embargo, la falta de humanos lo aterrizó a la realidad. Después de que más de dos millones de usuarios confirmaran su asistencia a la cita en la red social, solo menos de un centenar de personas se presentó a las afueras de la citada base. Afortunadamente, para las autoridades, la convocatoria fue un fracaso, pues una aglomeración del tamaño que se tenía previsto podía haber terminado en una tragedia.

Todo comenzó como una broma y, al final, no pasó de allí. Matty Roberts, un universitario de 21 años que vive con sus padres en Bakersfield, California, decidió en junio crear un evento para “ver a los extraterrestres del Área 51” y “liberarlos”. La broma fue replicada incluso por celebridades como Miley Cyrus o el actor Danny Trejo, e incluso las empresas, como la cervecería Bud Light, aprovecharon el momento para ganar dinero y lanzaron mercancía limitada sobre el absurdo evento. Vea también: ¿Dos millones de voluntarios dispuestos a liberar a los extraterrestres?

La presencia de alienígenas en la base militar ha sido un mito urbano popular desde finales de la década de 1980, cuando un hombre llamado Bob Lazar afirmó que trabajó en las instalaciones subterráneas del Área 51 con una “nave espacial extraterrestre”. Los teóricos de la conspiración hicieron popular su relato. Otras historias similares de personas que aseguraban haber visto o escuchado algo “sobrenatural” en la zona aparecieron y alimentaron la leyenda. Esto se sumó al hecho de que el gobierno estadounidense no confirmó la existencia del Área 51 hasta 2013, luego de una solicitud de los ciudadanos amparada en la Ley de Libertad de Información, y la historia del gobierno salió a la luz.

El Área 51 es un campo de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que opera en el desierto del sur de Nevada. Tiene aproximadamente 51 kilómetro, es utilizada para pruebas de vuelo esencialmente, y aunque todo lo que se desarrolla allí se considera secreto, la base de por sí no es secreta. Las imágenes de una zona privada con vallas a su alrededor son una construcción hollywoodense. Según CNN Travel, el Área 51 no hay cercas de alambres que rodeen la instalación. Pero esto no significa que cualquiera pueda entrar. No solo es ilegal, sino que varios letreros indican que es un área restringida en la que no se permiten fotografías y donde el uso letal de la fuerza está autorizado. Eso no es una broma.

“El campo de pruebas y entrenamiento de Nevada es un área donde la Fuerza Aérea prueba y entrena aviones de combate. Como práctica, no discutimos medidas de seguridad específicas, pero cualquier intento de acceder ilegalmente a instalaciones militares o áreas de entrenamiento militar es peligroso”, advirtió la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

“A partir de la década de 1950, allí fue donde se ensamblaron, probaron y finalmente se enviaron a misiones algunos de los aviones espías más importantes de la historia de Estados Unidos. Los expertos dicen que probablemente sigue siendo un área para la Fuerza Aérea y las agencias de espionaje de los EE. UU. Para desarrollar la próxima generación de aviones y otras armas de guerra”, reseñó el portal Vox, que agregó que este es el lugar de nacimiento del espionaje aéreo. Vea también: Si hay extraterrestres, ¿por qué no nos contactan?

Aunque los ciudadanos tienen derecho a saber qué están haciendo los gobiernos, el sistema de clasificación militar y gubernamental tiene un fin. “Se basa en la idea de que la seguridad nacional colectiva requiere mantener algunos secretos de nuestros enemigos. Para mantener la información de nuestros enemigos, tenemos que mantenerla del público en general”, escribió Logan Nye en el portal The Mighty.

Invadir una instalación militar, advierte Nye, es un delito de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1382. “Toda la Base de la Fuerza Aérea de Edwards, de la cual el Área 51 es parte, está cubierta por esta ley. La ley conlleva una sanción de hasta US$500 en multas y seis meses de reclusión. Incluso el allanamiento accidental en la base ha desencadenado cargos criminales en el pasado y ha resultado en fuertes multas”, recalca. Le recomendamos: Oumuamua y nuestro anhelo de no estar solos en el universo

"Hay dos tipos de personas en este mundo. Los que asaltan el Área 51 y los que marchan por el clima", resaltó un usuario de Twitter.

