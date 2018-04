Primeras reacciones a Infinity War: "Épica", "ambiciosa" y con villanos "espectaculares"

Infinity War ya se prevé como uno de los grandes éxitos cinematográficos del 2018, y la expectación de cara a su estreno es mayor cada día que pasa. Unos pocos afortunados ya han podido disfrutar de los primeros 24 minutos de película, en una proyección especial ofrecida por Disney. Aunque las críticas oficiales continuarán embargadas unas semanas, se han hecho públicas las primeras reacciones, que elogian sobre todo a los villanos y a las escenas de acción.

El medio irlandes JOE.ie elogió la película asegurando que se trata de "un regalo increíble" que incluso con 24 minutos superaba a muchos de largometrajes. Elogian la acción "épica" que presenta y lo "espectacular" de sus villanos.

We saw 24mins of #AvengersInfinityWar today & now we just want to watch it ALL



It’s funny, the action is epic & the villains look spectacular



Plus, goatees! Groot! AND the sneak peek is more quotable than most feature-length films. #Marvel fans are in for an amazing treat pic.twitter.com/kIKgUwuBVV