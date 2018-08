¿Que agosto es el mes de los gatos?

Aumentan las voces que repiten que agosto es el mes de los gatos. Que durante los días de ese mes los felinos tienen un comportamiento extraño y que es común escuchar maullidos constantes. ¿Le parece que su gato maúlla más por estos días?

Préstele atención porque hay una explicación científica para el caso, aunque su gato maúlle igual en enero, marzo o diciembre. "Mi gato es el mismo todo el año, a veces tiene cambios pero no puedo decir que sea siempre por la misma época", dice Andrea, la dueña de Mía, una gata criolla de 2 años.

Toda la historia comienza en Chile, país al sur del continente y que en agosto suele tener días más largos. Resulta que debido a que hay una mayor cantidad de tiempo de luz natural los animales del hemisferio sur comienzan su ciclo reproductivo, salen del letargo hormonal y las hembras empiezan su etapa de celo.

"Las gatas presentan el ciclo llamado poliéstrico estacional que se relaciona con mayor exposición a la luz natural y por más tiempo", explica el veterianario Gabriel Cardini, al periódico La Tercera de Chile. Y agrega, "eso hace que haya un aumento de la actividad de los machos".

Marcela Valenzuela, médica veterinaria y médico docente de la Universidad Mayor, en diálogo con Expresio Bío Bío, señaló a agosto se le llama “mes de los gatos” porque las hembras comienzan a evidenciar la conducta reproductiva de celo.

so lleva, según los veterinarios, a que la especie esté más activa y dé inicio a su etapa de apareamiento. "Esta época también tiene un factor negativo, las enfermedades que puedan contraer los animales. Contagios que se pueden provocar mediante la saliva y las mordeduras que se pueden provocar en el apareamiento, como también, en las peleas entre machos para marcar su dominio de territorio", explica un veterinario al periódico El Mercurio.

"Es más, dicen que los sonidos que emiten los machos por los techos de las casas buscando hembras con las que aparearse, son también el anuncio de que termina el invierno y se acerca la primavera", dice Sandra López, veterinaria en Buenos Aires.

¿Y en Colombia?

Dicen que agosto es un mes especial porque el clima presenta condiciones adversas en distintos puntos del planeta: así vemos intensas olas de calor (Europa) y frentes fríos, de acuerdo con la ubicación de una zona geográfica en relación al Meridiano de Greenwich.

En Colombia se conoce agosto como el mes de los vientos, algo que no influye en el comportamiento de los gatos según etólogos. "No he visto que los felinos se comporten de otra manera en ese mes", explica Daniel Mendoza, etólogo de Medellín.

Se estima que el 64% de los colombianos tiene mascotas porque creen que son una buena compañía. La mayoría prefiere gatos, mientras que apenas un 22% tiene felinos. La mayoría en Bogota, seguido por Cali, Medellín y Barranquilla.

"Yo no he visto cambios en mis gatas. Y menos en agosto, mis dos mascotas viven conmigo desde hace más de seis años y parecen ser siempre iguales, es decir impredecibles", dice Margarita Ramírez, bogotana dueña de dos gatas.

¿Nota algún cambio en su gato en agosto?