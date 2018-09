¿Qué hace si se encuentra a Paul McCartney en un ascensor?

Jimmy Fallon ha vuelto a perpetrar una de sus travesuras, en esta ocasión convenciendo a Paul McCartney para sorprender a grupos de visitantes que estaban haciendo el tour de los NBC Studios en Nueva York. (Le recomendamos leer: Paul McCartney vuelve a cruzar Abbey Road 49 años después de hacerlo con Los Beatles).

Tal y como vemos en el hilarante sketch emitido este jueves en The Tonight Show, la pareja disfruta en grande presentándose sin más ante esos grupos, que alucinan al verlos cuando se abren las puertas del ascensor en el que están subiendo el Rockefeller Center.

"No puede ser", grita uno de los sorprendidos, al que McCartney responde "¡oh sí puede!". Muchas carcajadas nerviosas en los grupos de visitantes, que gritan y quedan en shock tras verse repentinamente frente al presentador televisivo y al legendario músico.

"Cuando era pequeña pensaba que iba a casarme con Paul McCartney. Esto es lo más cerca que he estado nunca y estoy estremecida", confiesa a cámara otra de las sorprendidas por la pareja, que no se limita a dejarse ver sin más, sino que hace diferentes cosas como leer el periódico o jugar el ping pong.

.@PaulMcCartney & Jimmy just casually hanging out before the show - Tune in for #McCartneyOnFallon tonight!! #EgyptStation pic.twitter.com/3DcZ1I9TG3