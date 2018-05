¿Qué significado oculta la firma de Trump?

J.K. Rowling, la creadora del mundo de hechiceros Harry Potter, destacó que la forma en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizaba su firma, de una manera ostentosa y de gran tamaño, reflejaba una personalidad de “baja estima” y “orgullo ante los reflectores”. El comentario de la escritora británica llegó luego de que el mandatario firmó el documento por el que ordenaba la salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán firmado en 2015.

“No creía en la grafología”, señaló Rowling desde su cuenta de Twitter. Sin embargo, la escritora enlazó una descripción de grafología, técnica que estudia las forma de las rimas, en la que mostraba cómo las características de la estampa de Trump reflejaban un hombre que “se sobrevalua a sí mismo y que compensa los complejos de inferioridad que muestran lo contrario”. Además, sumaba la descripción, una firma grande muestra tendencias de “vanidad, orgullo, y autoestima excesiva que pueden convertirse en megalomanía”.

María Dolors Mora, vicepresidenta de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, para analizar la firma del mandatario estadounidense. “Revela rasgos de una personalidad de tipo ‘padre crítico’, que para poder sentirse bien cree necesitar que los demás estén mal para poder afirmarse por encima de ellos, corrigiendo, señalando, vigilando, mandando”, afirmó Dolors Mora.

La cadena de televisión, CNN, invitó a la analista de escritura manual Sheila Lowe, quien indicó que la firma de Trump tiene “la calidad de una reja de alambre de púas…no hay nada amigable o abierto sobre esta firma. La gran altura de las mayúsculas, junto con el diseño extremadamente angular de la letra muestra a una persona que está impresionada por su propio poder”.

Varios medios de comunicación, como el francés Le Figaro, se han fijado en el comportamiento de la rúbrica de Donald Trump para analizar rasgos de su comportamiento. “La firma de Donald Trump siempre es la misma. Es muy arquitectónica y representa bien la personalidad de este hombre”, le dijo la grafóloga Myryam Surville al periódico de Francia.

Por otro lado, J.K. Rowling no salió bien librada de sus comentarios a Trump, pues un usuario de Twitter le contesó a su publicación que su firma y la del presidente no se diferenciaban mucho. “Creo que no eres muy diferente entonces. No solo es más grande que el texto, es más grande que tus propias palabras”, señaló el usuario @_mtf_

Si bien la grafología es considerada una pseudociencia, los análisis a la firma de Trump por parte de varios expertos reflejan las condiciones ya conocidas sobre la personalidad del presidente de Estados Unidos.

